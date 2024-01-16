Розвідка Британії назвала цілі РФ на фронті, дослідивши події останнього тижня
За останній тиждень ані російські, ані українські війська не досягли значних успіхів на фронті, проте головною метою російських окупантів залишається оточення Авдіївки
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що попри деякий прогрес росіян у захопленні Мар’їнки наприкінці грудня 2023 року, окупанти не змогли скористатися цим і просунутися ні на захід у напрямку Курахового, ні на південь у напрямку Новомихайлівки.
Водночас, за даними британської розвідки, оточення Авдіївки залишається ключовим напрямком зусиль Росії. Проте зараз Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.
"Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні, принаймні протягом наступного тижня", - зазначають у міноборони Британії.
Там також додають, що українська морська піхота продовжує утримувати свій плацдарм у Кринках на східному березі Дніпра, попри спроби росіян їх витіснити. У розвідці Британії припускають, що вони продовжуватимуть боротися за цю територію і наступного тижня.
- Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнення, українські військові відбили майже сотню спроб наступу окупантів на семи ключових напрямках і ліквідували ще 1110 військових РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.97 Купівля 37.97Продаж 38.72
- EUR Купівля 41.57Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе