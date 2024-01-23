Атака була спрямована на житлову й цивільну інфраструктуру: військовий експерт Снєгирьов про ракетний обстріл РФ 23 січня
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що з 40 ракет, запущених РФ по Україні 23 січня, приблизно до 30% були ті, які мають певний радіус відхилення від цілі
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Варто говорити, що масований характер атаки російських окупантів у першу чергу був направлений на житлову та цивільну інфраструктуру, цим і відрізняється сьогоднішня атака від попередніх. Поясню, що з 40 ракет приблизно до 30% були ракети, які мають певний радіус відхилення від цілі. У Х-22 - декілька сотень метрів, а у зенітних керованих ракет С-300, які використовувалися для ударів по Харкову, - близько 50 метрів. Можемо говорити, що б'ють невибірковими видами озброєння, які призводять до чисельних фактів загибелі цивільного населення", - зауважив військовий експерт.
За його словами, також відбувся комбінований характер атаки з використанням як крилатих, балістичних ракет, так і зенітних керованих ракет.
"Слід зауважити, що невипадково удар по цивільних містах України фактично розглядався Російською Федерацією як відповідь на створену російськими спецслужбами провокацію у Донецьку. До речі, Пєсков (прессекретар В. Путіна, – ред.) заявив, що не варто розглядати ракетну атаку як відповідь на удар по Донецьку. Але, коли лунають подібні заяви, треба чітко розуміти, що й атака по Донецьку з чисельними фактами жертв серед цивільних, і удари по Києву, Харкову та інших українських містах, які привели до людських жертв, це є спланований характер спецоперації РФ, який мав на меті терор проти цивільного населення", - резюмував Дмитро Снєгирьов.
- 23 січня російська армія запустила ракети по Україні. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема в Києві та області, Харкові й Павлограді. Детальніше про наслідки обстрілу читайте за посиланням. Російські окупанти випустили 41 ракету для атаки України. Оборонцям українського неба вдалося знищити 21 ворожу ракету, з них 15 - крилатих
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