Атака була спрямована на житлову й цивільну інфраструктуру: військовий експерт Снєгирьов про ракетний обстріл РФ 23 січня

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Варто говорити, що масований характер атаки російських окупантів у першу чергу був направлений на житлову та цивільну інфраструктуру, цим і відрізняється сьогоднішня атака від попередніх. Поясню, що з 40 ракет приблизно до 30% були ракети, які мають певний радіус відхилення від цілі. У Х-22 - декілька сотень метрів, а у зенітних керованих ракет С-300, які використовувалися для ударів по Харкову, - близько 50 метрів. Можемо говорити, що б'ють невибірковими видами озброєння, які призводять до чисельних фактів загибелі цивільного населення", - зауважив військовий експерт.

За його словами, також відбувся комбінований характер атаки з використанням як крилатих, балістичних ракет, так і зенітних керованих ракет.

"Слід зауважити, що невипадково удар по цивільних містах України фактично розглядався Російською Федерацією як відповідь на створену російськими спецслужбами провокацію у Донецьку. До речі, Пєсков (прессекретар В. Путіна, – ред.) заявив, що не варто розглядати ракетну атаку як відповідь на удар по Донецьку. Але, коли лунають подібні заяви, треба чітко розуміти, що й атака по Донецьку з чисельними фактами жертв серед цивільних, і удари по Києву, Харкову та інших українських містах, які привели до людських жертв, це є спланований характер спецоперації РФ, який мав на меті терор проти цивільного населення", - резюмував Дмитро Снєгирьов.