Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 21 ворожу ракету

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначається, що 23 січня росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.



Усього було зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Залужний зазначив, що більшість ракет - тих типів, що атакують по балістичній траєкторії, зокрема:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 - запущені з Бєлгородської області РФ у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 - із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 - з Брянська та Орловської області РФ у напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" - з Білгородської та Воронезької областей;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 - запущених з території Білгородської області РФ.

У результаті бойової роботи Повітряні сили у взаємодії із ППО Сил оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що не всі ворожі ракети досягли своїх цілей.