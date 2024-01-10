Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, - представник Південної Кореї в ООН

КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, - представник Південної Кореї в ООН

10 січня, 2024 середа
22:19
Світ Кім Чен Ин та Путін

Представник Південної Кореї в ООН вважає, що КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд

Про це пише Sky News.

Представник Південної Кореї в ООН наголосив, що КНДР надає Росії зброю, яку використовували в конфлікті в Україні. Він наголосив, що ракети вже були застосовані для ударів по українській території у грудні та січні.

"Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як полігон для випробування своїх ракет, здатних нести ядерний заряд", - йдеться у заяві представника Південної Кореї в ООН.

За його словами, це безглузде ігнорування територіальної цілісності України. Південна Корея рішуче засуджує таку співпрацю Росії та Північної Кореї. 

Що відомо про постачання Росії балістичних ракет від Північної Кореї 

У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. 

Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.

У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова йде щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.

10 січня очільники міністерств закордонних справ 47 країн засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їхнє застосування РФ проти України.

Україна
Росія
КНДР
ООН
Південна Корея
Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Росія безпілотник війна з росією нафта
9 січня, 2024 вiвторок
У російському Орлі два дрони поцілили в нафтобазу. У Курську збито три БПЛА, у Брянську ще один
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Віталій Білоножко
9 січня, 2024 вiвторок
У 70-річному віці помер Народний артист України Віталій Білоножко
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 43.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 січня
22:42
Полонені, російська армія
Українські військові взяли в полон найманця з Сомалі, - "Армія TV"
22:34
Сергій Кислиця
Ніхто так не поставив під загрозу перспективи існування РФ і росіян, як Путін, – постпред України в ООН Кислиця
22:10
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Безуглу звільнять після прийняття законопроєкту про мобілізацію, - політолог Кулик
21:45
Греція
Прем'єр Греції підтвердив наміри надати більше прав гомосексуальним парам
21:25
Оновлено
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Візит Зеленського до країн Балтії: подробиці та підсумки зустрічей у Литві
21:04
Ольга Колінько
Ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими в сусідніх квартирах
20:57
OPINION
Віталій Портников
Безугла закрила Раду
20:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найближчим часом слід очікувати нової хвилі атак противника по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
20:46
Оновлено
Марʼяна Безугла
Стефанчук розповів, коли на засіданні Ради зможуть розглянути постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету
20:43
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін прагне напасти на країни НАТО, щоб показати їхню неспроможність швидкого реагування, - дипломат Чалий
20:26
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії розповів про сигнали, які "свідчать про готовність України та РФ до мирних переговорів"
20:03
OPINION
Ірина Цілик
"Я б своєму ногу зламала, але не відпустила на війну!"
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 686-го дня війни: ЄС може до весни виробити мільйон артснарядів для ЗСУ,  українські диверсантки отруїли 46 російських окупантів у Криму
19:58
Оновлено
Екс-суддю Богдана Львова поновили на посад
Окружний адмінсуд Києва зобовʼязав поновити суддю Львова на посаді. Верховний Суд оскаржуватиме рішення
19:58
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Лінія фронту активна: Залужний розповів про продуктивну роботу з командирами бригад на Куп'янському напрямку
19:25
Ексклюзив
Вугледар
Вугледар є пріоритетним напрямком для наступу росіян, - майор запасу НГУ Гетьман
19:18
Українські ракетні війська обстріляли пункт управління і склад росіян
19:11
Європарламент
Попри спротив Угорщини: у Брюсселі проголосували за початок переговорів з Європарламентом про надання Україні 50 млрд євро
19:07
Українська армія ЗСУ
ЗСУ увійшли до двадцятки найпотужніших армій світу, - рейтинг Global Firepower
19:00
COVID-19
Зростання захворюваності на грип та COVID-19: чи можуть в Україні знову оголосити карантин
18:57
Ексклюзив
FPV-дрони
У Міноборони вважають дрони з тепловізорами за $2 тис. дорогими, але кожен з них здатен врятувати життя 10 солдатів, - військовий Бабичев
18:41
На фото: WhatsApp
СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp
18:30
Оновлено
Верховна Рада
Засідання Комітету ВР з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на 11 січня
18:20
Дональд Трамп
Трамп під час президентства попереджав фон дер Ляєн, що не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть, - Politico
18:18
Українські пілоти проходять навчання на F-16 за різними програмами у п'яти країнах, - Міноборони
18:10
Катрін Денев
Катрін Денев озвучила французькою книгу Якимчук "Абрикоси Донбасу"
18:10
Італія
Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін не впізнає себе
18:00
РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами, – нардеп Юрчишин
17:46
ресторан Subway
НАЗК внесло мережу ресторанів Subway до переліку спонсорів війни
17:37
Звільнення полонених
Росіяни поширюють фейк, що 3 січня з полону повернулися 173 українці, а не 230, - ЦПД
17:34
На фото: Руслана
Не лише Огнєвіч і "СКАЙ": Руслана також постраждала від шахраїв та переносить концерти
17:29
СБУ, колаборанти
Тюремний строк отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині: її спіймали у Києві
17:19
сигарети, табак
Держрегуляторна служба не схвалила законопроєкт про заборону викладки сигарет на вітринах
17:13
Ексклюзив
На фото: Учитель історії Владислав Штегельський
Учитель історії Владислав Штегельський розповів, з якими проблемами стикаються молоді спеціалісти у школах
17:01
Юлія Джима
Біатлон: Жіноча збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті КС
17:00
На фото: Валентина Мержиєвська
Експрацівниця "Порталу" Мержиєвська розповіла про негативний досвід роботи у видавництві
16:55
росія, Китай
Завдяки продажам в Росію: Китай відібрав у Японії лідерство серед світових експортерів автомобілів
16:38
Оновлено
Обстріл Покровсього району 6 січня
Обстріл Покровського району Донеччини 6 січня: у прокуратурі уточнили дані щодо загиблих і поранених
16:34
Рубіжне
Росіяни провели фільтрацію жителів окупованого Рубіжного, які постраждали від скидання авіабомби РФ на місто 8 січня, - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV