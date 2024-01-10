КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, - представник Південної Кореї в ООН

Про це пише Sky News.

Представник Південної Кореї в ООН наголосив, що КНДР надає Росії зброю, яку використовували в конфлікті в Україні. Він наголосив, що ракети вже були застосовані для ударів по українській території у грудні та січні.

"Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як полігон для випробування своїх ракет, здатних нести ядерний заряд", - йдеться у заяві представника Південної Кореї в ООН.

За його словами, це безглузде ігнорування територіальної цілісності України. Південна Корея рішуче засуджує таку співпрацю Росії та Північної Кореї.

Що відомо про постачання Росії балістичних ракет від Північної Кореї

У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.

Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.

У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова йде щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.

10 січня очільники міністерств закордонних справ 47 країн засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їхнє застосування РФ проти України.