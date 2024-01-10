Передачу балістичних ракет КНДР Росії та їхнє застосування засудили очільники МЗС 47 країн

Про це йдеться на сайті українського МЗС.

Зі спільною заявою виступили міністри закордонних справ Албанії, Андорри, Аргентини, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Гватемали, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Молдови, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Палау, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Румунії, Сан-Марино, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Великої Британії, високий представник Європейського Союзу та Державний секретар США.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо експорт Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та закупівлю Росією балістичних ракет КНДР, а також застосування Росією цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження", - йдеться в повідомленні.

Очільники МЗС зазначили, що вони "глибоко занепокоєні" наслідками співпраці КНДР та Росії, адже вона загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі. Крім того, голови МЗС наголосили, що передача балістичних ракет та іншого озброєння з КНДР до Росії порушує резолюції Ради Безпеки ООН, які, у тому числі підтримала РФ.

Міністри закликали Росію та КНДР дотримуватися відповідних резолюцій Радбезу ООН і негайно припинити дії, які їх порушують.

"У той час, як Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми будемо продовжувати стояти разом на підтримку України. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні й щирі пропозиції повернутися до дипломатії - єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові", - додали міністри.

Що відомо про постачання Росії балістичних ракет від Північної Кореї

У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні.

Члени Радбезу ООН збираються обговорити постачання Росії балістичних ракет від КНДР. Зустріч запланована на 10 січня.

Водночас у Повітряних силах України станом на 5 січня не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР.

Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.

У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова йде щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.