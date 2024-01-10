РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами з КНДР, - Білий дім
США мають докази, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі
"Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня", - сказав Кірбі.
У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова йде щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.
"Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову", - заявив Джон Кірбі.
Представник Білого дому зазначив, що США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю росіянами північнокорейських балістичних ракет, а також удари по Україні.
- У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.
- Члени Радбезу ООН збираються обговорити постачання Росії балістичних ракет від КНДР. Зустріч запланована на 10 січня.
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