РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами з КНДР, - Білий дім

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі

"Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня", - сказав Кірбі.

У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова йде щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.

"Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову", - заявив Джон Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю росіянами північнокорейських балістичних ракет, а також удари по Україні.