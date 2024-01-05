Росія отримала балістичні ракети від КНДР: Радбез ООН збереться для обговорення

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У середу, 10 січня, запланована зустріч Радбезу ООН. Вони збираються обговорити постачання КНДР Росії балістичних ракет, які росіяни використовують у війні проти України.

"Питання постачання КНДР Росії балістичних ракет і їх використання проти України стане предметом дискусії в РБ 10 січня, на засіданні, яке у координації з Україною скликається партнерами-членами РБ", - пише Кислиця.