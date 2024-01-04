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КНДР надала РФ балістичні ракети, які використали для ударів по Україні, - Білий дім

4 січня, 2024 четвер
22:16
Війна з Росією Володимир Путін та Кім Чен Ин

США мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні

Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

Кірбі нагадав про військову співпрацю Пхеньяна та Москви, про яку сторони домовились ще минулого року, та докази переправлення артилерійських та інших снарядів, які Білий дім уже публікував.

"Наша інформація вказує, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет", – додав він.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. "Вона, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області", – зазначив Кірбі.

А 2 січня 2024 року Росія запустила по Україні низку північнокорейських ракет, наслідки використання яких ще оцінюються.

За словами Кірбі, Росія надалі, ймовірно, все частіше використовуватиме північнокорейські балістичні ракети "для вбивства невинних цивільних" в Україні.

"Ці ракети КНДР здатні уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. Це значна й така, що викликає занепокоєння, ескалація підтримки Росії з боку КНДР", – додав він.

Представник Білого дому зазначив, що в обмін на балістичні ракети Пхеньян хоче отримати від РФ винищувачі, ракети класу земля-повітря, бронетехніку, засоби виробництва балістичних ракет та провідні військові технології.

Також Джон Кірбі на брифінгу 4 січня заявив, що Сполучені Штати готують додаткові санкції проти осіб, причетних до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

Він зазначив, що США мають докази отримання Росією балістичних ракет із Північної Кореї, а також переговорів Москви й Тегерана про отримання аналогічного озброєння.

"У відповідь на діяльність Росії з Іраном та Північною Кореєю ми вживаємо низку заходів із союзниками та партнерами", – оголосив він.

Серед іншого, США хочуть порушити питання про військову співпрацю Пхеньяна та Москви на Раді безпеки ООН, позаяк вона суперечить резолюціям Радбезу, за які сама Росія раніше голосувала.

"Ми вимагатимемо, аби Росія відповіла за чергове порушення своїх міжнародних зобов’язань. По-друге, ми накладемо санкції на тих, хто сприяє переданню зброї між Росією і КНДР та Росією й Іраном", – додав представник Білого дому.

Кірбі також пообіцяв, що США й далі публікуватимуть інформацію та викриватимуть збройові домовленості РФ, аби не дозволити іншим країнам "потай допомагати військовій машині Росії".

  • 21 грудня у США заявили, що КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів з боєприпасами.
Росія
КНДР
США
ракетний удар
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