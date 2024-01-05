"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
Юрій Ігнат заявив, що станом на п'ятницю, 5 січня, Повітряні сили ЗСУ не можуть підтвердити використання Росією ракет від Північної Кореї
Про це Ігнат заявив в етері телемарафону.
"Ракета летить - це точка на радарах. Балістика падає, на маленькі шматочки розлітається, і спробуй там встановити, чим вони вдарили. Точно, що балістика, а яка балістика, чия ракета – треба розбиратись. Поки що у нас даних немає про те, що використані такі ракети", - сказав він.
За його словами, фахівці вивчатимуть уламки ракет, аби з'ясувати достовірність відповідної заяви США. Проте наразі у Повітряних силах не мають підтвердження цієї інформації.
Водночас, на думку Ігната, ракети КНДР навряд чи мають суттєві відмінності від російських.
"Думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж КНДР, багато там чого радянського, багато технологій передав ще СРСР. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", - додав він.
- У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.
- Члени Радбезу ООН збираються обговорити постачання Росії балістичних ракет від КНДР. Зустріч запланована на 10 січня.
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