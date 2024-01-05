"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР

Про це Ігнат заявив в етері телемарафону.

"Ракета летить - це точка на радарах. Балістика падає, на маленькі шматочки розлітається, і спробуй там встановити, чим вони вдарили. Точно, що балістика, а яка балістика, чия ракета – треба розбиратись. Поки що у нас даних немає про те, що використані такі ракети", - сказав він.

За його словами, фахівці вивчатимуть уламки ракет, аби з'ясувати достовірність відповідної заяви США. Проте наразі у Повітряних силах не мають підтвердження цієї інформації.

Водночас, на думку Ігната, ракети КНДР навряд чи мають суттєві відмінності від російських.

"Думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж КНДР, багато там чого радянського, багато технологій передав ще СРСР. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", - додав він.