РФ може показати нібито тіла загиблих: в "Інформаційному спротиві" розповіли про найбільшу небезпеку з падінням літака Іл-76

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни намагаються розповсюджувати низку маніпуляцій. При цьому не оперуючи фактами, а використовуючи емоційні заяви. У першому повідомленні щодо Іл-76 у російському інформаційному просторі йшлося про те, що нібито цей літак був збитий російськими засобами ППО. Тобто майже під кальку, як це було з А-50 та Іл-22. Потім з'являється інформація про те, що на борту цього літака були українські військовополонені, яких готували на обмін. І тут виникає багато запитань. Відомо, що літаками майже не транспортують військовополонених, це роблять або залізницею, або автотранспортом. Але 65 полонених і всього 3 конвоїри. За офіційними документами, а саме наказ № 140 від 7 березня 2006 року щодо конвоїв: на 1 або 2 полонених - 2 конвоїри, на 3 конвоїри - 3-6 полонених, на 7 конвоїрів - 7-10 полонених", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", на кадрах не спостерігалось тіл загиблих, тобто велике поле в снігу на якому ми не бачимо тіл.

"Рештки Іл-76 було розкидано у радіусі 5 км, і від них мало що залишилося. Це свідчить про те, що на борту цього літака було не тільки паливо, яке здетонувало під час падіння, а був інший вантаж, який міг здетонувати й зруйнувати літак ще більше. Також є цікавий момент, що саме цей літак постійно брав участь в "іранському експресі". Тобто цей літак літав до Ірану за дронами-камікадзе Shahed 136 та іншим військовим вантажем. Але треба розуміти, що росіяни для того, щоб зробити максимально вбивчим це ІПСО можуть піти на все. Якщо їм для доказів не вистачає тіл загиблих, вони їх можуть влаштувати, у тому й проблема. Якщо їм не буде вистачати ще якихось доказів для своєї версії, вони також можуть це зробити. І це є найбільшою небезпекою в цій ситуації", - наголосив Коваленко.

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.













