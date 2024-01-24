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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76, - росЗМІ

24 січня, 2024 середа
11:38
Війна з Росією Іл-76 РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

Про це повідомляє тг-канал BAZA.

Зазначається, що оперативні служби перевіряють інформацію про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. Попередньо, літак міг зазнати краху в районі хутора Кривого.

Натомість губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Проте він не надав подробиці.

Крім цього, російській тг-канал "112" повідомив із посиланням на власні джерела, що на борту літака нібито перебували 63 людини. Усі вони загинули. Водночас пропагандистська державна інформагенція "Ріа Новини" пише із посиланням на міноборони РФ, що начебто на борту були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

"Українська правда" із посиланням на власні джерела пише, що збиття літака - це робота ЗСУ. Також у Генштабі повідомили, що він перевозив ракети до комплексів С-300.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Росія
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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