Можлива операція РФ для дискредитації України й Сил оборони, - військовий експерт про падіння літака Іл-76

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Досить оперативно спрацювала російська Держдума, яка почала звинувачувати в усіх "смертних гріхах" українську сторону, не маючи інформації, що ж насправді сталося з літаком Іл-76. Можливо, РФ реалізує якусь інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України та Сил оборони", - зазначив Селезньов.

Зараз є багато спекуляцій, дивних і часто суперечливих заяв від російських топ-чиновників стосовно того, хто був на борту літака, зауважив він.

"Пропоную не поспішати і згадати вислів нашого омбудсмена, який сказав, що треба дочекатися відповідних звітів українського Генштабу чи координаційного центру, який опікується питання обміну полоненими. Дійсно, на сьогодні планувався обмін полоненими, але іншої інформації немає. Українська сторона зараз перевіряє відомості щодо того, чи були на борту того самого літака українські громадяни, щоб зробити відповідні висновки", - повідомив військовий експерт.

Ми дізнаємось, чи це працювали українські комплекси, які б мали можливості ракетами вразити ворожий літак, чи Іл-76 впав через незадовільно технічний стан, зауважив він.

"Буквально кілька десятків кілометрів відділяє місце падіння ворожого літака від кордону з Україною. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що це бойова одиниця, вартість якої складає щонайменше 27 мільйонів доларів", - додав Селезньов.