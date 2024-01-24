Генерал-майор Ягун проаналізував заяви щодо можливості перебування в російському Іл-76 українських полонених

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

За словами Ягуна, нині немає технічних можливостей, щоб підтвердити або спростувати інформацію, що в російському літаку Іл-76 нібито були українські військовополонені. Водночас оперативні джерела та міжнародні організації можуть про це доповісти, але згодом.

Ймовірно в літаку була зброя

"Треба взяти себе в руки, заспокоїтися і спокійно розібрався в ситуації. Ситуація дуже проста, літак, який нібито перевозив наших полонених не летів у Бєлгород, а летів з Бєлгорода. По-друге, цей літак буквально вчора ще перебував в дуже далеких південних краях, з Сирії летів в обхід через Єгипет та інші країни, обходячи ті країни, де не можна літати російським військовим літакам і щось привіз в Бєлгород", - пояснив заступник Голови СБУ (2014-2015).

Ягун наголосив, що нині невідомо, що саме доправив російський Іл-76.

Питання супроводу "полонених"

Повідомляється, що ворог дійсно раніше перевозив українців літаками, проте відкритим питанням є те, чому військовополонених супроводжували лише три росіяни. Як розповів колишній полонений у їхньому літаку на кожних 50 осіб було 20 охоронців: "Тобто на 63 чи 65 наших військовополонених ніяк не може бути три супроводжуючих. І таких фактів, які викликають сумніви щодо правдивості цієї інформації є безліч, починаючи від того, як активно включилися в інформаційну компанію депутати держдуми й пропагандисти, ООН".

Заяви ворога вказують на підставу

Українці згадати про теракт в Оленівці, де так само ворог звинуватив Україну в тому, що вона нібито ракетами HIMARS знищила більше ніж 50 військовополонених.

"Це справді могла бути підготовлена провокація, яка направлена на декілька моментів. Перший - вчергове дискредитувати Україну на міжнародній арені, що вони не знають по кому стріляють і не розуміють що роблять; показати громадянам РФ - чому ми не здійснюємо обмін, мовляв, бачите людожери, вони своїх вбивають. Інша проблема, щоб таким чином ніби застерегти наших військових від збиття майбутніх літаків, бо там можуть бути військовополонені. А це фактично терористичний акт, бо використовувати військових, як прикриття об'єктів - це воєнний злочин", - пояснює генерал-майор запасу СБУ.

Тиша під час обмінів

Як припустив Ягун, росіяни забули, що під час обміну домовляються про так звану умовну тишу, в тому числі про безпечність прольотів літаків: "Тобто ніхто з нашого командування знаючи, що має бути обмін великий, точно б не залучив якісь свої сили й засоби для ліквідації військових літаків Російської Федерації, щоб таким чином підірвати можливість обміну наших полонених".

Списки нібито загиблих

Україні залишається лише чекати на докази: "Чи будуть представлені тіла наших військовополонених? - тоді треба розбиратися з міжнародними експертами, звідки вони там з'явилися, чи вони насправді були знищені в літаку, чи закатовані раніше".

За даними Ягуна, в опублікованих списках нібито загиблих унаслідок падіння літака Іл-76 є навіть обміняні 3 січня.

"Тобто ще невідомо що це за списки й де вони взялися. Все на колінках вони так швидко-швидко готували до того, щоб перекрити цю операцію. Найцікавіше, що там випадало з того літака, але з літака могли випадати якісь палети з озброєнням якимось, напевно, ніяк не військовополонені", - підсумував він.

Що передувало

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Заява Генштабу на тлі інформації росіян про падіння ІЛ-76: "ЗСУ вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України".

Заява ГУР щодо обміну полоненими, який мав відбутися 24 січня: "Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених".

Речник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко розповів Суспільному, що організація не бере участі в обміні полоненими. А США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76. За інформацією УП, яка посилається на власні джерела, літак міг перевозити ракети С-300.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни можуть піти на все заради того, аби зробити максимально вбивчим своє ІПСО.