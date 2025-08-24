Єрмак анонсував "реформу ОП" — тепер туди збираються масово набирати людей з бойовим досвідом

Ідея ніби зрозуміла: останнім часом влада постійно обпікається на кризах — провал з реформою НАБУ, скандал на зустрічі Єрмака зі студентами, падіння довіри у ключових сегментах. Що робити? Дивимось на соціологію: кому українці довіряють найбільше? ЗСУ. Бінго! План готовий.

Звучить красиво — але на папері. Бо в реальності є декілька проблем.

По-перше, навіть якщо брати максимально лояльних військових, це все одно люди з бойовим досвідом. А в таких людей інший світогляд: вони бачили війну, смерть і справжню ціну честі. У них в голові зовсім інші категорії: справедливість, відповідальність, чесність. І ці поняття ніяк не вшиваються в стандартну "внутрішню кухню" Банкової.

Читайте також: Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно

По-друге, є ризик, що вони не погодяться жити за "поняттєвими принципами". Бо у військових є дуже проста система координат: чорне або біле, правда або брехня.

У стінах ОП усе навпаки: сіре, гнучке, "політично доцільне". Що тоді? Ветеранам виділять окреме крило в будівлі, де буде все прозоро, чисто, "по честі"? Чи влада наївно думає, що люди, які воювали, миттєво перевзуються у дрес-код політичної доцільності?

По-третє, ця ідея виглядає як банальна антикризова латка. Замість того щоб реально працювати з помилками, влада хоче просто приклеїти "бренд ЗСУ" до Офісу Президента. Але бренд довіри — це не магнітик на холодильник. Він не прикриє системні проблеми, а може ще й створити нові. Бо, якщо військові справді почнуть працювати "по совісті", вони можуть виявитися найгіршими критиками для самої Банкової.

Тобто замість "реформи" ми бачимо ще одну спробу політичного маркетингу: перетворити найавторитетніший інститут у країні на декорацію для підняття рейтингу. Тільки от з ветеранами є одна неприємна деталь — вони звикли називати речі своїми іменами.

Підсумок простий: можна запросити військових у будівлю на Банковій. Але чи готова Банкова жити за їхніми правилами?

Джерело

Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.