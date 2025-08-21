Говорити про вибори, коли ракети летять на наші міста, — відверто нерозумно
Поки у Верховній Раді ми обговорюємо дії та безглуздість Мар’яни Безуглої, у мій рідний Львів знову прилетіли російські ракети
Одна з них впала всього за кілька сотень метрів від будинку моєї мами. Це вдруге. Вибило вікна. Слава Богу, в її будинку всі живі та здорові. Але є й трагічні новини — одна людина загинула неподалік.
Це ще одне підтвердження: війна між Росією та Україною — екзистенційна.
Для нас вона є боротьбою за виживання, для Путіна — спробою відновити радянську імперію. І без України його мрії про "радянський союз" приречені. Тому всі розмови про "швидкий мир" сьогодні — лише ілюзії та політичні маніпуляції. Як і розмови про швидкі вибори.
Коли на провладних каналах намагаються дискредитувати конкурентів чи колишніх союзників, сподіваючись, що вибори от-от відбудуться, — це виглядає щонайменше смішно. А в нинішніх умовах — дивно, а подекуди навіть злочинно.
Нам усім сьогодні треба визначитися: чим саме ми можемо допомогти наблизити перемогу.
Хтось — виробництвом зброї. Хтось — дипломатичною підтримкою України на міжнародній арені. Хтось — єднанням українського суспільства і протидією російській пропаганді серед наших союзників.
Ця робота потребує координації. Але не політичної — а громадянської. Бо говорити про вибори тоді, коли ракети як летіли, так і летять на українські міста, — це не лише недалекоглядно, а й відверто нерозумно.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Біла Церква
