Одна з них впала всього за кілька сотень метрів від будинку моєї мами. Це вдруге. Вибило вікна. Слава Богу, в її будинку всі живі та здорові. Але є й трагічні новини — одна людина загинула неподалік.

Для нас вона є боротьбою за виживання, для Путіна — спробою відновити радянську імперію. І без України його мрії про "радянський союз" приречені. Тому всі розмови про "швидкий мир" сьогодні — лише ілюзії та політичні маніпуляції. Як і розмови про швидкі вибори.

Це ще одне підтвердження: війна між Росією та Україною — екзистенційна .

Коли на провладних каналах намагаються дискредитувати конкурентів чи колишніх союзників, сподіваючись, що вибори от-от відбудуться, — це виглядає щонайменше смішно. А в нинішніх умовах — дивно, а подекуди навіть злочинно.

Нам усім сьогодні треба визначитися: чим саме ми можемо допомогти наблизити перемогу.

Ця робота потребує координації. Але не політичної — а громадянської. Бо говорити про вибори тоді, коли ракети як летіли, так і летять на українські міста, — це не лише недалекоглядно, а й відверто нерозумно.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

