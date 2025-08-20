РФ запустила БПЛА по Україні: у Києві спрацювала ППО
Увечері середи, 20 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. У низці областей оголошено повітряну тривогу
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БПЛА о 21:07
- на Херсонщині, продовжують рух на Миколаївщину;
- на Миколаївщині курсом північний захід;
- на півночі, центрі та півдні Харківщини західним курсом;
- група "шахедів" на Сумщині в напрямку Чернігівщини та Полтавщини;
- на Чернігівщині в напрямку Київщини.
Куди рухалися дрони станом на 22:15
- на заході Херсонщини курсом на Миколаївщину/Одещину;
- на Дніпропетровщині курсом на північ;
- на Миколаївщині в напрямку Кіровоградщини;
- група "шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини в західному напрямку;
- на Харківщині в напрямку Потавщини та Кіровоградщини;
- група "шахедів" на Полтавщині в західному напрямку;
- на Сумщині в напрямку Полтавщини та Чернігівщини;
- на Чернігівщині курсом на Київщину.
О 22:37 військові попередили Київ про ворожий безпілотник зі сходу.
О 23:33 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює ППО.
Рух дронів станом на 23:21
- на Дніпропетровщині курсом на північ.
- на Одещині в північному напрямку.
- група "шахедів" на Кіровоградщині курсом на Вінниччину.
- на Вінниччині в західному напрямку.
- на Харківщині в напрямку Потавщини та Кіровоградщини.
- група "шахедів" на Полтавщині в західному напрямку.
- на Сумщині в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.
- на Чернігівщині курсом на Київщину.
- на Черкащині курсом на захід.
- на Київщині в західному напрямку.
Новина доповнюватиметься...
