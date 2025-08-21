Сьогодні вночі ракети та дрони знов полетіли на голови мирних українських міст, розташованих далеко від лінії фронту. Київ, Львів, навіть Мукачево. Але основна уражена ціль, де не працює ніяке ППО, це Трамп.

Насправді Путін публічно і показово принизив Трампа. Чому він це вирішив зробити зараз, хто зна. Що там у цій голові ніхто не розбере. Але факт залишається фактом.

Не пройшло і тижня після червоної доріжки. Після американських солдатів на колінах. А Путін в один день відкинув все, на що сподівався Трамп і що він бачив як свою перемогу.

Росіяни заявили, що ніякої зустрічі Путіна і Зеленського не буде. Відкинули варіант з гарантіями, про які союзники так жваво говорили. Ще й на цю тему випустивши із клітки свого ручного ведмедика, карликового алкоголіка, якого може спеціально для цього вивели із запою. А потім вдарили по українських містах. А вони утримувались від цього кілька тижнів, намагаючись не дратувати Трампа. Але вдарили.

Щоб поставити жирну крапку. Читайте також: Гарантії безпеки для України "як 5-та стаття НАТО". Що це означає

І кожна з цих подій окремо, особливо сольний виступ карликового алкоголіка, могли б бути випадковістю. Але ж не всі разом. В один день.

От що відбувається, коли Путін відчуває слабкість. А він відчув її на Алясці. Трамп зробив все для цього.

Може тепер Трамп, нарешті, зрозуміє, що вести перемовини з Путіним можна тільки з позиції сили? Має ж він, нарешті, колись це зрозуміти?? Ну, чорт забирай!

Щоб Путін сів за стіл перемовин, по-справжньому потрібні санкції та зброя, а не червона доріжка.

Сьогодні вночі він бив по українцях. Але принизив він Трампа. І США. І має ж Америка від цього втомитись?