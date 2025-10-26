Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
OPINION

Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?

Вадим Денисенко
26 жовтня, 2025 неділя
16:05
Погляд

Останніми днями ставлять багато запитань про цього діяча

Зміст

Якщо коротко, то ось що я думаю про цей візит.

1. Візит провальний. Дмітрієв поки не зустрівся ні з ким впливовим крім Віткоффа (нагадаю, що зустріч в Будапешті доручили готувати Рубіо, а не Віткоффу). І роль останнього в російсько-американських переговорах явно зменшилася.

Читайте також: "Тріада" Дмітрієва неприйнятна для України

2. ⁠У Дмітрієва завдання дуже просте: він має добитися, щоб Трамп не розширив санкції на крипту і не тільки. Москва дуже боїться, що до санкцій проти нафтових компаній додадуться нові заборони та обмеження. 

3. Якщо нових санкцій не буде — роль Дмітрієва в російській політиці явно зросте.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

