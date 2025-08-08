Насправді найцікавішим буде не те, що Дональд Трамп скаже 8 серпня, найцікавішим буде те, що відбудеться наступного дня. Ми вже розуміємо, що ніякої чарівної палички в кишені Дональда Трампа немає, а його провина зовсім не у відсутності цієї палички, а у створенні ілюзії її наявності. Якщо виявиться, що Китай і Індія проігнорують санкції й продовжать торгівлю з Росією, а Росія продовжить війну — швидше за все так і буде — це означатиме, що Сполучені Штати не здатні навести порядок і встановити мир там, де війна не лякає світ "глобального Півдня".