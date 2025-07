Так, однією з найскладніших проблем світової кібербезпеки є налагодження взаємодії, і найгостріше – якраз міждержавної взаємодії.

Але говорити й домовлятися мусять лише і виключно фахівці. Бо вони знають специфіку, нюанси, як все працює. Дипломовані ламери лише заважатимуть.

Щобільше, у світі вже багато років існують багато міжнародних організацій з кібербезпеки – як суто комерційних, так і суто громадських, недержавних. Які якраз і призначені для налагодження міждержавної взаємодії. Однією з найвідоміших є FIRST, членом якої Україна вже є – прикинь? Причому ще з 2009 року. Без всяких там "кібердипломатів" недайбох. Якби вони тоді були – навряд чи б нас прийняли до FIRST, in my humble opinion.