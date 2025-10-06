Не існує таких прецедентів у світовій практиці, щоб на не працюючих довгий час реакторах сталася серйозна аварія, що несла б загрозу людям та природі. Як відомо, вже понад три роки усі шість реакторів перебувають у найбезпечнішому технологічному стані — холодна зупинка.

Це абсолютно не влаштовує Кремль, для якого головне призначення станції — її використання для ядерного шантажу і посилення політичного впливу на Україну та країни Європи.

Ось чому Москва хоче здійснити перехід із порівняно безпечного стану зараз до небезпечного шляхом перепідключення ЗАЕС у синхронну роботу із російською енергосистемою із подальшим виведенням реакторів у експлуатаційний режим. Саме у цьому режимі роботи реакторів й відбувалися усі зафіксовані загрозливі аварії в історії ядерної енергетики.

Зрозуміло, що коли на ЗАЕС немає достатньої кількості кваліфікованого персоналу що розбирається у всіх нюансах систем безпеки, характерних саме для цього об'єкта (за відсутності нормальних умов роботи), а станцію використовують російські озброєні угрупування як військовий плацдарм для терору, виведення реакторів ЗАЕС в експлуатацію створить реальну ядерну загрозу небачених масштабів.

Щоб прикрити ці небезпечні плани, РФ й створила інформаційну ширму світового масштабу через залякування населення та деяких політиків начебто відсутністю дизпалива для дизель-генераторів, й що через десять діб їхньої роботи відбудеться велика Фукусіма, оскільки за нормами вони нібито не можуть працювати більше часу. Шляхом цього ІПСО РФ намагається легалізувати підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми й виправдати свої терористичні дії. На жаль, гендиректор МАГАТЕ Гроссі та деякі політики й журналісти піддалися впливу цієї потужної дезінформаційної компанії — не всі, мабуть, безкорисно. Гроссі, наприклад, хоче отримати підтримку власної персони на виборах генсека ООН.

Москва достатньо вправно використовує некомпетентність на усіх рівнях через залякування. Кремль заявляє, що поточний стан реакторів дуже небезпечний. Насправді все навпаки. Це робиться для того, щоб перевести реактори у реально небезпечний стан через вдавання себе рятівниками й що тільки РФ врятувала світ від ядерної катастрофи, яку за фактом сама ж й створює водночас звинувачуючи Україну.