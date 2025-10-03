Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
Росія навмисно створює ризики на окупованій Запорізькій АЕС, використовуючи ядерну загрозу як інструмент шантажу та тиску на Україну і Європу. Перепідключення станції до російської енергомережі може суттєво підвищити небезпеку ядерної аварії
Про це в ефірі Еспресо сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
"Росіяни спеціально створили цю диверсію, цей шантаж, щоб із менших ризиків збільшити ймовірність ядерної аварії, аргументуючи тим, що нібито забезпечують безпеку. Це чисто КДБшний трюк, на який, на жаль, багато хто купується. Ми не повинні піддаватися цьому інформаційному ІПСО. Але видихати не можна, тому що якщо вони під'єднають ЗАЕС до своєї енергомережі, ризики аварій збільшаться", - наголосив Омельченко.
За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, якщо росіяни приєднають ЗАЕС до своєї енергомережі, у них з'явиться козир шантажувати ядерною загрозою Україну і всю Європу.
"Маємо зробити все, щоб росіяни не підключили окуповану ЗАЕС до своєї енергосистеми. Потрібно навіть здійснити необхідні технічно-військові заходи, щоб цього не сталося. Станція, яка працює і контролюється терористами, небезпечніша, ніж тоді, коли вона перебуває в стані холодного зупинення. Тобто вони хочуть створити ще більшу небезпеку, ніж є зараз - це їхня мета", - резюмував Омельченко.
- Російська атака на підстанцію в Славутичі, яка живить Чорнобильську АЕС, розглядається як спроба тиску з метою домогтися поступок від України у питанні перезапуску окупованої ЗАЕС.
