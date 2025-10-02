Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
Ексклюзив

Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС

Оксана Ліховід
2 жовтня, 2025 четвер
17:45
Війна з Росією Чорнобильська АЕС

Російська атака на підстанцію в Славутичі, яка живить Чорнобильську АЕС, розглядається як спроба тиску з метою домогтися поступок від України у питанні перезапуску окупованої ЗАЕС

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.

"Питання ядерного шантажу є частиною поновлених російських енергетичних атак. Чому саме було завдано удару по підстанції, що живить Чорнобильську АЕС, де зберігаються запаси ядерного палива? Логіка дій зрозуміла - це спроба натиснути на Україну, змусивши її бути поступливішою у питанні можливого перезапуску хоча б одного енергоблока Запорізької АЕС", - зазначив Гончар. 

За словами експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, протягом останніх двох років на Запорізькій АЕС, окупованій російськими військами, тривали роботи, спрямовані на її під'єднання до енергосистеми Росії. Наразі Кремль ставить перед "Росатомом" завдання запустити станцію, оскільки така потужна атомна електростанція в центрі Європи замість прибутків приносить лише збитки. І "Росатом" змушений витрачати значні кошти на її утримання.

"Але для України це неприйнятно. Тому росіяни форсують події, пов'язані з ядерним шантажем, натякаючи: якщо Україна не піде на поступки, то удари можуть продовжитися. І мова йде не лише про підстанцію в Славутичі, удар може бути спрямований і по самому саркофагу Чорнобильської АЕС. І це може бути не "шахед", а щось значно потужніше - наприклад, крилата ракета. Таким чином, Україні фактично погрожують, вимагаючи поступливості у питанні Запорізької АЕС", - наголосив Гончар. 

  • 1 жовтня російська окупаційна армія вдарила по підстанції у місті Славутич на Київщині. Внаслідок ворожої атаки у місті зникло світло, на Чорнобильській АЕС без електропостачання опинився конфайнмент. На Чернігівщині запровадили графіки відключень електроенергії.

     

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Чорнобиль
російська армія
Чернігівщина
окуповані території
безпілотник
Запорізька область
Запорізька АЕС
Військові новини
Чорнобильська АЕС
ракетний удар
ядерна небезпека
Енергетика
оборона та безпека
Коментар з Антоном Борковським
Читайте також:
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
Автор Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
Автор Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.17
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
17:57
Ексклюзив
Київ панорама
Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
17:57
Інтерв’ю
Ірина Сінічук
"На позиціях я не сплю, але й не боюся",– пілотка FPV-дронів Ірина Сінічук
17:42
комендантська година
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години
17:38
погода, опади, дощь
На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
17:27
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ
17:13
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
З початку доби на фронті зафіксували 102 бої, 28 з них відбулися на Покровському напрямку
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський у Данії обговорив з лідерами ЄС "Стіну дронів" та 19-й пакет санкції проти РФ
16:38
Дональд Трамп, Ільхам Алієв, Нікол Пашинян
Європейські лідери висміяли Трампа через плутанину між Вірменією та Албанією
16:32
Фрідріх Мерц
Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg
16:08
Оновлено
обмін полоненими, ЗСУ
Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних
16:00
OPINION
Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
15:55
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
15:42
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Партнерський матеріал
АТБ в Бородянці
Відкриття оновленого АТБ в Бородянці, на Київщині: черги, емоції та нові можливості для громади
14:29
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
У Криму нині понад 200 політвʼязнів та понад 1500 політичних справ, усе більше переслідують жінок, — Куришко
14:10
В Одесі затримали подружжя, яке за завданням РФ готувало підрив українських військових
14:01
OPINION
Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних
13:02
"Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань
12:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
12:23
рф потяг цистерна бензин
РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки
12:05
OPINION
Постпутін і анатомія 90-х. Або коли ми перестали бути Росією
11:41
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є знеструмлення у кількох областях: стан енергосистеми 2 жовтня
11:34
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
11:28
"Шахтар"
"Абердін" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
11:26
Готували підрив військових на замовлення ворога: СБУ затримала подружжя одеситів
11:10
Ексклюзив
Вовчанськ
Скоро стане легше виявляти ворога, зможемо знищити більше штурмових груп, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:55
Аналітика
ракети США, зброя
Яку зброю нам критично важливо отримати від Сполучених Штатів
10:52
Ексклюзив
Tomahawk
"Не більше, ніж PR-акція": військовий оглядач Пехньо про можливість Україні отримати ракети Tomahawk та Barracuda
10:31
Дональд Трамп
Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ
10:28
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
10:00
OPINION
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
09:42
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"
09:33
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:19
сили ППО
Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:03
Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
08:06
OPINION
Що відбувається з економікою і фінансами Росії
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV