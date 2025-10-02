Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
Російська атака на підстанцію в Славутичі, яка живить Чорнобильську АЕС, розглядається як спроба тиску з метою домогтися поступок від України у питанні перезапуску окупованої ЗАЕС
Про це в ефірі Еспресо сказав президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.
"Питання ядерного шантажу є частиною поновлених російських енергетичних атак. Чому саме було завдано удару по підстанції, що живить Чорнобильську АЕС, де зберігаються запаси ядерного палива? Логіка дій зрозуміла - це спроба натиснути на Україну, змусивши її бути поступливішою у питанні можливого перезапуску хоча б одного енергоблока Запорізької АЕС", - зазначив Гончар.
За словами експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, протягом останніх двох років на Запорізькій АЕС, окупованій російськими військами, тривали роботи, спрямовані на її під'єднання до енергосистеми Росії. Наразі Кремль ставить перед "Росатомом" завдання запустити станцію, оскільки така потужна атомна електростанція в центрі Європи замість прибутків приносить лише збитки. І "Росатом" змушений витрачати значні кошти на її утримання.
"Але для України це неприйнятно. Тому росіяни форсують події, пов'язані з ядерним шантажем, натякаючи: якщо Україна не піде на поступки, то удари можуть продовжитися. І мова йде не лише про підстанцію в Славутичі, удар може бути спрямований і по самому саркофагу Чорнобильської АЕС. І це може бути не "шахед", а щось значно потужніше - наприклад, крилата ракета. Таким чином, Україні фактично погрожують, вимагаючи поступливості у питанні Запорізької АЕС", - наголосив Гончар.
1 жовтня російська окупаційна армія вдарила по підстанції у місті Славутич на Київщині. Внаслідок ворожої атаки у місті зникло світло, на Чорнобильській АЕС без електропостачання опинився конфайнмент. На Чернігівщині запровадили графіки відключень електроенергії.
