Росіяни вдарили по підстанції у Славутичі: місто знеструмлено, також без електрики частина громад на Чернігівщині

Про це повідомляють міський голова Славутича Юрій Фомічев та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків, пожежі. Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями", - написав Фомічев.

Він додав, що буде живлення на системи зв'язку.

"Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу", - наголосив міський голова.

Начальник Чернігівської ОВА поінформував, що внаслідок ворожого удару по енергооб’єкту в сусідній області, у частині громад Чернігівщини також відсутнє електропостачання.

"Відповідні служби працюють над відновленням", - додав він.

О 17:56 очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що без світла перебувають близько 20 тисяч місцевих жителів.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. На місці події працюють рятувальники, поліція посилено забезпечує громадський порядок. Фахівці вже готуються до підключення міста до резервного джерела. Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи", - зазначив він.

За його інформацією, водопостачання буде відновлено до 19:00. Подача води здійснюватиметься за графіком.