Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по підстанції у Славутичі: місто знеструмлено, також без електрики частина громад на Чернігівщині
Оновлено

Росіяни вдарили по підстанції у Славутичі: місто знеструмлено, також без електрики частина громад на Чернігівщині

Катерина Ганжа
1 жовтня, 2025 середа
18:09
Війна з Росією світло

У середу, 1 жовтня, російська окупаційна армія вдарила по підстанції у місті Славутич на Київщині. Внаслідок ворожої атаки у місті зникло електропостачання. Також без електрики опинилася частина громад на Чернігівщині

Зміст

Про це повідомляють міський голова Славутича Юрій Фомічев та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків, пожежі. Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями", - написав Фомічев.

Він додав, що буде живлення на системи зв'язку.

"Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу", - наголосив міський голова.

Начальник Чернігівської ОВА поінформував, що внаслідок ворожого удару по енергооб’єкту в сусідній області, у частині громад Чернігівщини також відсутнє електропостачання. 

"Відповідні служби працюють над відновленням", - додав він.

О 17:56 очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що без світла перебувають близько 20 тисяч місцевих жителів.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. На місці події працюють рятувальники, поліція посилено забезпечує громадський порядок. Фахівці вже готуються до підключення міста до резервного джерела. Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи", - зазначив він.

За його інформацією, водопостачання буде відновлено до 19:00. Подача води здійснюватиметься за графіком.

  • 30 вересня російські загарбники атакували Дніпро ударними дронами. Відомо про 1 загиблого та 31 пораненого. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Київщина
Чернігівщина
Енергетика
Читайте також:
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Автор Дар'я Куркіна
30 вересня, 2025 вiвторок
"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
Кіт Келлог
Автор Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
"Рішення не було прийнято": Келлог пояснив свою заяву щодо передачі Tomahawk Україні
Омер Лайпан
Автор Володимира Канфер
30 вересня, 2025 вiвторок
Омер Лайпан: Черкес, який воює на боці Росії, — зрадник власного народу
Київ
+6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:21
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 жовтня
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
18:02
Володимир Вакуленко
Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині
18:02
Андрій Юсов
"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
18:01
OPINION
Молдовани свою справу зробили. Тепер черга Європи
17:45
Ексклюзив
виставка "Позивний: Художник"
Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"
17:35
сили ППО
У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
17:33
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ
17:16
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 79 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше
17:08
OpenAI
OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо
16:54
Російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС, заочно повідомили про підозру
16:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:39
школярі
З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
16:06
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 9 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
16:02
OPINION
Крадії на війні стають небезпечними для життя і наших повоєнних перспектив
16:01
російський диктатор Володимир Путін
Кремль може почати переслідувати європейські активи в Росії, - NYT
15:49
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
15:36
Огляд
ЗАЕС
Запорізька АЕС тиждень тримається на генераторах: що може статись, якщо забракне дизелю
15:30
Ексклюзив
Чисельність населення в Україні
Це не вирок, а прогноз-попередження: демограф Гладун про те, що до 2050 року в Україні залишиться 25 млн людей
15:27
звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
Зеленський надав звання Герой України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку
14:06
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
ХАМАС, найімовірніше, погодиться на план Трампа щодо Гази, - експерт-міжнародник Семиволос
14:02
OPINION
Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
13:29
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на слова Трампа, який назвав його "дурником"
13:14
Ексклюзив
Тайвань нафта
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
13:05
Володимир Зеленський
Суми, Покровськ, Краматорськ, Куп’янськ, Староконстянтинів: Зеленський видав указ про нові міста-герої в Україні
12:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Останні кадрові рішення не вселяють надії": DeepState назвав Новопавлівський напрямок найпроблемнішою ділянкою фронту
12:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
12:09
OPINION
Як працює інформаційна війна Росії та Китаю? Через напівправду
11:50
Трамп
Трамп каже, що вважатиме "великою образою" для США, якщо він не отримає Нобелівську премію миру
11:48
У Новій Каховці після атаки дрона ліквідовано колаборанта Леонтьєва
11:38
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через негоду 48 населених пунктів без світла: стан енергосистеми 1 жовтня
11:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
11:21
Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю
11:07
Ексклюзив
Україна росія війна
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман
11:02
Збір на дрони для 50 полку НГУ
11:00
Аналітика
мобілізація, військовий квиток
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
10:56
З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
10:55
стіна на кордоні між Південною та Північною Кореями
"Корейський варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни
10:44
стіна на Польсько-Білоруському кордоні
РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV