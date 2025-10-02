"Уряд Росії оголосив про плани підвищити ставку податку на додану вартість з 20 до 22%, відступаючи від обіцянок президента Путіна, оскільки війна проти України затягує економіку", - пише Financial Times.

"Міністерство фінансів обґрунтувало цей крок тим, що кошти будуть використані переважно для покриття наростальних витрат Росії на оборону та безпеку (війну, називаючи речі своїми іменами, — П.Ш.), а також для підтримки ветеранів та соціальних витрат".

"Пріоритетом Кремля залишаються військові витрати", – сказала Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального Банку, яка зараз працює в Центрі Карнегі Росія Євразія в Берліні.

"На початку війни витрати на армію здійснювалися з резервів та надлишкових доходів від нафти і газу. Потім вони підвищили корпоративні податки. Тепер усі підприємства та громадяни Росії фінансуватимуть війну безпосередньо, тому що інших джерел не залишилося", – додала вона.

Дефіцит бюджету Росії вже зріс до 50 млрд дол. або 1.9% ВВП на тлі падіння доходів через падіння цін на нафту та прагнення США чинити тиск на експорт енергоносіїв з Росії. Міністерство фінансів очікує, що за весь рік дефіцит досягне 2.6% ВВП. Офіційні прогнози зростання ВВП цього року були переглянуті у бік зменшення з 2.5% до 1%, а на 2026 рік – з 2.4% до 1.3%.

Це друге підвищення прямих податків з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 р., на додаток до запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб у 2024 р. та численних нерегулярних зборів, вигаданих урядом, включаючи "добровільні пожертви" від західних компаній, що залишають країну.

Пороги ПДВ також були знижені, щоб охопити раніше звільнені від ПДВ малі підприємства.

За словами міністра фінансів Силуанова, продаж нафти та газу, який раніше становив майже половину бюджету Росії, очікується, що наступного року становитиме не більше 22% його доходів. Силуанов сказав, що це зробить бюджет "більш потужним", щоб "реагувати на будь-які обмеження, з якими ми стикаємося".

Прессекретар президента Пєсков наполягав на тому, що Росія залишається стабільною. "Економіка Росії здебільшого перебудувалася відповідно до потреб [війни] таким чином, що всі потреби фронту легко покриваються".

Але Москві, ймовірно, доведеться скоротити витрати в інших сферах, щоб зберегти поточний рівень військових витрат, стверджувала Прокопенко. "Російська економіка ще не є паперовим тигром (як сказав позавчора Трамп). У них достатньо ресурсів для підтримки війни на такому рівні, але інші витрати вже важче фінансувати", – сказала вона.”

Якою буде відповідь України на мобілізацію фінансів і мілітаризацію суспільства у противника?