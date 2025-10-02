Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Що відбувається з економікою і фінансами Росії
OPINION

Що відбувається з економікою і фінансами Росії

Павло Шеремета
2 жовтня, 2025 четвер
08:06
Погляд

Дефіцит бюджету Росії вже зріс до 50 млрд дол. або 1.9% ВВП на тлі падіння доходів через падіння цін на нафту та прагнення США чинити тиск на експорт енергоносіїв з Росії

Зміст

"Уряд Росії оголосив про плани підвищити ставку податку на додану вартість з 20 до 22%, відступаючи від обіцянок президента Путіна, оскільки війна проти України затягує економіку", - пише Financial Times.

"Міністерство фінансів обґрунтувало цей крок тим, що кошти будуть використані переважно для покриття наростальних витрат Росії на оборону та безпеку (війну, називаючи речі своїми іменами, — П.Ш.), а також для підтримки ветеранів та соціальних витрат".

"Пріоритетом Кремля залишаються військові витрати", – сказала Олександра Прокопенко, колишня співробітниця Центрального Банку, яка зараз працює в Центрі Карнегі Росія Євразія в Берліні.

"На початку війни витрати на армію здійснювалися з резервів та надлишкових доходів від нафти і газу. Потім вони підвищили корпоративні податки. Тепер усі підприємства та громадяни Росії фінансуватимуть війну безпосередньо, тому що інших джерел не залишилося", – додала вона.

Читайте також: Що мали б зробити в Україні після допису Трампа

Дефіцит бюджету Росії вже зріс до 50 млрд дол. або 1.9% ВВП на тлі падіння доходів через падіння цін на нафту та прагнення США чинити тиск на експорт енергоносіїв з Росії. 

Міністерство фінансів очікує, що за весь рік дефіцит досягне 2.6% ВВП. Офіційні прогнози зростання ВВП цього року були переглянуті у бік зменшення з 2.5% до 1%, а на 2026 рік – з 2.4% до 1.3%.

Це друге підвищення прямих податків з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 р., на додаток до запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб у 2024 р. та численних нерегулярних зборів, вигаданих урядом, включаючи "добровільні пожертви" від західних компаній, що залишають країну.

Пороги ПДВ також були знижені, щоб охопити раніше звільнені від ПДВ малі підприємства.

За словами міністра фінансів Силуанова, продаж нафти та газу, який раніше становив майже половину бюджету Росії, очікується, що наступного року становитиме не більше 22% його доходів. Силуанов сказав, що це зробить бюджет "більш потужним", щоб "реагувати на будь-які обмеження, з якими ми стикаємося".

Читайте також: Рожеві окуляри і дірки в бюджеті

Прессекретар президента Пєсков наполягав на тому, що Росія залишається стабільною. "Економіка Росії здебільшого перебудувалася відповідно до потреб [війни] таким чином, що всі потреби фронту легко покриваються".

Але Москві, ймовірно, доведеться скоротити витрати в інших сферах, щоб зберегти поточний рівень військових витрат, стверджувала Прокопенко. "Російська економіка ще не є паперовим тигром (як сказав позавчора Трамп). У них достатньо ресурсів для підтримки війни на такому рівні, але інші витрати вже важче фінансувати", – сказала вона.”

Якою буде відповідь України на мобілізацію фінансів і мілітаризацію суспільства у противника? 

Ось чому я так сильно тисну на необхідність підвищення продуктивності українців (яка є приблизно втричі нижчою ніж у противника). Або ми радикально підійматимемо продуктивність кожної копійки, яка працює, особливо, у державному секторі, або на тлі зменшення зовнішньої допомоги нам доведеться аналогічно підіймати податки, щоб покрити гігантський дефіцит (15-20% від ВВП) нашого державного бюджету.

Джерело

Про автора. Павло Шеремета, ексміністр економічного розвитку та торгівлі України, Професор з практики Київської школи економіки, засновник низки новітніх вітчизняних економічних шкіл, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
бюджет
податки
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Київ
+4.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:44
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
07:39
G7
Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію
07:30
Огляд
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 12 артсистем і 2 бронемашини
06:45
Ілон Маск
Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд
06:15
Прапор США
США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі
05:50
Ґрета Тунберг
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
01:23
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
00:58
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський
00:19
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є постраждалі, серед яких – дитина
00:06
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання перебував конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
00:00
Ексклюзив
Розумний
У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
2025, середа
1 жовтня
23:19
Ексклюзив
Чалий
Потрібен сигнал Путіну від ЄС щодо підтримки України в затяжній війні, - дипломат Чалий
22:43
Франція
Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ: з нього могли запускати дрони у повітряний простір Данії
21:40
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
21:23
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
21:11
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 10 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
20:48
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
20:00
Огляд
Білий дім
Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
19:50
Андрій Гнатов
Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
19:44
монети
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг
19:15
Ексклюзив
Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ
19:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку
19:01
Ексклюзив
Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
18:51
Північний потік 2
У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
18:50
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
18:02
Андрій Юсов
"Всі затримки відбуваються з провини держави-агресора", - Юсов про обміни полоненими з РФ
18:02
Володимир Вакуленко
Слідчі завершили розслідування вбивства окупантами письменника Вакуленка та інших цивільних на Ізюмщині
18:01
OPINION
Молдовани свою справу зробили. Тепер черга Європи
17:45
Ексклюзив
виставка "Позивний: Художник"
Війна очима воїнів: до Дня захисників і захисниць у музеї історії Києва відкрили виставку "Позивний: Художник"
17:35
сили ППО
У серпні українська ППО знищила 10215 повітряних цілей ворога
17:33
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
"Списків не існує": нардеп Цимбалюк про перелік діячів, яких прагне вбити РФ
17:08
OpenAI
OpenAI запустила модель Sora 2, яка може створювати реалістичні відео та аудіо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV