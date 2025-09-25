Так, це найбільш прихильний до нас виступ. Але чи варто аж так радіти прозрінню американського президента щодо неготовності Путіна до миру?

Бо насправді цей посил про те, що США все більше відсторонюються від врегулювання важкої війни, перекладаючи відповідальність за безпеку в Європі на саму Європу. США більше не дають нам зброї, але бодай продають, хоч так — і це добре. Але наскільки вистачить потужностей ЄС і НАТО цю зброю купувати?

І чи вистачить професійності, а ключове — совісті в української влади — ефективно розпоряджатися коштами, які виділяють на ВПК, вкладати їх в дійсно потужні розробки, а не дерибанити на "потужні" ідеї пригодованих структур з голосними назвами без видимого бойового результату.

Бо поки що на Росії палає від "Нептуна", запущеного у виробництво за попередників і ледь не ліквідованого нинішніми "голубами миру" до великої війни.

