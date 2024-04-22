Але одним з найбільших проривів є створення віртуальних світів, нейромереж та ШІ.

Так от, я передбачаю в майбутньому такі нейромережеві програми та ігри, які будуть передавати відчуття.

Відчуття дотику, запаху, температури середовища, смаку тощо.

Я мрію, коли все людство пройде через віртуальне відчуття війни, голоду, страху болю і відмовиться від Війни як такої.

Бо кремлівські старці жодного дня на війні не були, більшість людства на ній не була. Всі ці люди не знають, про що говорять і про що приймають рішення.

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Якщо людство себе не знищить, то будуть цілі віртуальні навчальні програми про війну, де ти зможеш оцінити бодай онлайн, як твоїх близьких розриває на шматки або тобі відриває руку чи ногу. З усім спектром відчуттів і однією унікальною можливістю — вийти з кімнати й ніколи більше у неї не заходити, після завантаження файлу — Війна.

Росіян будуть олюднювати, як це було з німцями після Другої світової війни.

Їх дітей у такі кімнати будуть заводити роками під контролем військ коаліції у пунктах гуманітарної допомоги. Там у програмі буде Буча, Маріуполь, Чечня, Сирія, Грузія та якесь московитське СІЗО.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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