Тому ж "Западу", куди вони продають більшість всього, що виробляють. І тому ж "Западу", звідки вони безсовісно копіюють всі інновації та технології.

Насправді це все вже було. В головній ролі виступав Радянський союз, який, мабуть, ніколи б не розвалився, якби мав такий доступ до західних ринків і технологій. Тому і відповідь на це все та ж сама, що й колись — залізна завіса і Холодна війна.

Захід має терміново почати опускати завісу, і тарифи Трампа є всього лише малим першим кроком в цьому питанні. Потрібно перекривати доступи, повертати робочі місця, формувати нові коаліції й ставити кожну країну перед вибором — з ким вона. Мова, в першу чергу, про "найбільшу демократію у світі" - Індію.

Я часто чую, що ніхто не зможе замінити Китай. Я згідний, але за 3-5 років правильних інвестицій в Латинську Америку — цілком можна. Але якщо зараз не почати його замінювати — то незабаром це дійсно стане неможливим.

Що це значить для нас? Опускання залізної завіси означає для нас Корейський сценарій, тобто перехід гарячої фази в холодну. Однак, це неможливо без остаточного поділу світу на блоки. А Захід, судячи з усього, зовсім до цього не готовий. Тому поки війна буде тривати.

Але залізна завіса — неминуча.

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист