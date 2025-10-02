Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних
Поки Валерій Залужний розказує про "перехоплення технологічної ініціативи", останніми днями активно обговорюється кваліфікація технічного директора найбільшого виробника українських ракет компанії Fire Point пані Ірини Терех*
Компанія виробляє у тому числі міфічні "Фламінго" – суперзброю Перемоги, майже ФАУ-2.
У моєму розумінні технічний директор – це найбільш кваліфікована у компанії особа саме з найскладніших технічних питань. Беззаперечний авторитет, джерело унікальних знань та навичок.
Але, судячи з відкритих даних, у пані Терех якось зовсім не проглядається технічного бекграунду.
Освіта – архітектура. Здобута у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Так, формально це теж технічна освіта. Але кардіолог, гінеколог та стоматолог – це теж усе лікарі, але ж не підете ви лікувати зуби до гінеколога?
Ось у мене перша освіта – військовий авіаційний інженер, спеціалізація – "літаки та двигуни", у дипломній роботі я накреслив вертолітний двигун ТВ3-117 у масштабі 1:1 – це креслення півтора метра шириною із тисячею дрібних деталей.
З 2000 року займаються кібербезпекою, і доволі успішно.
Але у мене, з усім моїм начебто технічним бекграундом та досвідом, не вистачає нахабства назвати себе не те що експертом – та хоча б фахівцем з авіації, а тим більше — з ракетобудування. Свого часу я багато вивчав аеродинаміку, теорію авіаційних двигунів, авіаційне матеріалознавство, і досі зможу накреслити принципову схему турбореактивного авіаційного двигуна. Але вже давно не маю практичного досвіду застосування цих напівзабутих знань.
І тому не претендую на експертність у цих питаннях.
Читайте також: Хто саботує створення українських Кібервійськ?
А тут молода жінка без профільної освіти та без будь-якого практичного досвіду ракетобудування – сміливо стає технічним (Карл!) директором найбільшого виробника ракетного озброєння. Під час гострої фази повномасштабної війни.
У моїй уяві це має бути дідо з досвідом у років 20-30 безпосереднього ракетобудування, з купою премій, дипломів, обвішаний орденами та всесвітньо відомий як беззаперечний технічний експерт. Але ж ніяк 30-річна архітекторка. За усієї поваги до професії архітектора, яка теж непроста.
І цей кейс є ще одним доказом, м’яко кажучи, медійного перебільшення ефективності та успішності українського ракетобудування. Президент давно нам обіцяє "3000 ракет", але щось якось не видно як вони летіть на Москву: одні лише "формули миру", "саміти з відновлення" та "гарантії повоєнної безпеки".
Та і загалом, саме з технічними знаннями у наших чиновників все дуже слабо якось. У Мінцифрі заступник міністра з кібербезпеки з’явився аж на п’ятий рік запуску Дії. Після десятків факапів, сотень шахрайських кредитів та двох великих витоків бази даних. Роль якого – публічно відмазувати архітектурні провтики Святого Равноапостольного Міші, да святиться ім’я Його, амінь.
І так скрізь: шукають перш за все лояльних, але геть не обов’язково професійних.
Піарники, смм-менеджерки, якісь криптоінвестори – цього добра у них вистачає. Не вистачає технічних фахівців. Хоча цей сумний факт чомусь ніяк не заважає розробляти та навіть запускати претензійні технічні проєкти. Ну подумаєш, що Дія-АІ геть ніяк не працює: дайте нам ще 100 днів і 100 мільйонів.
Читайте також: Хто буде основним "рекламним обличчям" від нинішньої Зе-команди
Можливо, пані Ірина Терех хороша людина, патріот та успішна бізнесвумен.
Не знаю, тому не виключаю цього.
Але бути технічним директором на мегаважливому виробництві суперскладного ракетного озброєння під час війни – сорі, цього сильно не достатньо.
Вміти виготовляти бетонні вироби – це теж важливо, але "хороша людина" – це не професія.
З такими підходами ми не перехопимо технологічну ініціативу, як радить генерал Залужний. І, відповідно, не здолаємо ворога – який все ще більший за нас чисельно.
Тому нам життєво необхідно ставати сильнішими якісно.
Керівництво держави запевняє, що начебто це розуміє, але на практиці все одно призначає на ключові для виживання країни посади — лояльних замість професійних.
І, видно, що оці люди, які зараз при владі — мінятися категорично не бажають.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.85
- Актуальне
- Важливе