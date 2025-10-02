Компанія виробляє у тому числі міфічні "Фламінго" – суперзброю Перемоги, майже ФАУ-2.

У моєму розумінні технічний директор – це найбільш кваліфікована у компанії особа саме з найскладніших технічних питань. Беззаперечний авторитет, джерело унікальних знань та навичок.

Але, судячи з відкритих даних, у пані Терех якось зовсім не проглядається технічного бекграунду.

Освіта – архітектура. Здобута у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Так, формально це теж технічна освіта. Але кардіолог, гінеколог та стоматолог – це теж усе лікарі, але ж не підете ви лікувати зуби до гінеколога?

Ось у мене перша освіта – військовий авіаційний інженер, спеціалізація – "літаки та двигуни", у дипломній роботі я накреслив вертолітний двигун ТВ3-117 у масштабі 1:1 – це креслення півтора метра шириною із тисячею дрібних деталей.

З 2000 року займаються кібербезпекою, і доволі успішно.

Але у мене, з усім моїм начебто технічним бекграундом та досвідом, не вистачає нахабства назвати себе не те що експертом – та хоча б фахівцем з авіації, а тим більше — з ракетобудування. Свого часу я багато вивчав аеродинаміку, теорію авіаційних двигунів, авіаційне матеріалознавство, і досі зможу накреслити принципову схему турбореактивного авіаційного двигуна. Але вже давно не маю практичного досвіду застосування цих напівзабутих знань.

І тому не претендую на експертність у цих питаннях.

А тут молода жінка без профільної освіти та без будь-якого практичного досвіду ракетобудування – сміливо стає технічним (Карл!) директором найбільшого виробника ракетного озброєння. Під час гострої фази повномасштабної війни.

У моїй уяві це має бути дідо з досвідом у років 20-30 безпосереднього ракетобудування, з купою премій, дипломів, обвішаний орденами та всесвітньо відомий як беззаперечний технічний експерт. Але ж ніяк 30-річна архітекторка. За усієї поваги до професії архітектора, яка теж непроста.