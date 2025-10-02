Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних
OPINION

Шукають лояльних, але геть не обов’язково професійних

Костянтин Корсун
2 жовтня, 2025 четвер
14:01
Погляд

Поки Валерій Залужний розказує про "перехоплення технологічної ініціативи", останніми днями активно обговорюється кваліфікація технічного директора найбільшого виробника українських ракет компанії Fire Point пані Ірини Терех*

Зміст

Компанія виробляє у тому числі міфічні "Фламінго" – суперзброю Перемоги, майже ФАУ-2.

У моєму розумінні технічний директор – це найбільш кваліфікована у компанії особа саме з найскладніших технічних питань. Беззаперечний авторитет, джерело унікальних знань та навичок.

Але, судячи з відкритих даних, у пані Терех якось зовсім не проглядається технічного бекграунду. 

Освіта – архітектура. Здобута у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Так, формально це теж технічна освіта. Але кардіолог, гінеколог та стоматолог – це теж усе лікарі, але ж не підете ви лікувати зуби до гінеколога? 

Ось у мене перша освіта – військовий авіаційний інженер, спеціалізація – "літаки та двигуни", у дипломній роботі я накреслив вертолітний двигун ТВ3-117 у масштабі 1:1 – це креслення півтора метра шириною із тисячею дрібних деталей. 

З 2000 року займаються кібербезпекою, і доволі успішно. 

Але у мене, з усім моїм начебто технічним бекграундом та досвідом, не вистачає нахабства назвати себе не те що експертом – та хоча б фахівцем з авіації, а тим більше — з ракетобудування. Свого часу я багато вивчав аеродинаміку, теорію авіаційних двигунів, авіаційне матеріалознавство, і досі зможу накреслити принципову схему турбореактивного авіаційного двигуна. Але вже давно не маю практичного досвіду застосування цих напівзабутих знань. 

І тому не претендую на експертність у цих питаннях. 

Читайте також: Хто саботує створення українських Кібервійськ?

А тут молода жінка без профільної освіти та без будь-якого практичного досвіду ракетобудування – сміливо стає технічним (Карл!) директором найбільшого виробника ракетного озброєння. Під час гострої фази повномасштабної війни.

У моїй уяві це має бути дідо з досвідом у років 20-30 безпосереднього ракетобудування, з купою премій, дипломів, обвішаний орденами та всесвітньо відомий як беззаперечний технічний експерт. Але ж ніяк 30-річна архітекторка. За усієї поваги до професії архітектора, яка теж непроста.

І цей кейс є ще одним доказом, м’яко кажучи, медійного перебільшення ефективності та успішності українського ракетобудування. Президент давно нам обіцяє "3000 ракет", але щось якось не видно як вони летіть на Москву: одні лише "формули миру", "саміти з відновлення" та "гарантії повоєнної безпеки".

Та і загалом, саме з технічними знаннями у наших чиновників все дуже слабо якось. У Мінцифрі заступник міністра з кібербезпеки з’явився аж на п’ятий рік запуску Дії. Після десятків факапів, сотень шахрайських кредитів та двох великих витоків бази даних. Роль якого – публічно відмазувати архітектурні провтики Святого Равноапостольного Міші, да святиться ім’я Його, амінь.

І так скрізь: шукають перш за все лояльних, але геть не обов’язково професійних.

Піарники, смм-менеджерки, якісь криптоінвестори – цього добра у них вистачає. Не вистачає технічних фахівців. Хоча цей сумний факт чомусь ніяк не заважає розробляти та навіть запускати претензійні технічні проєкти. Ну подумаєш, що Дія-АІ геть ніяк не працює: дайте нам ще 100 днів і 100 мільйонів.

Читайте також: Хто буде основним "рекламним обличчям" від нинішньої Зе-команди 

Можливо, пані Ірина Терех хороша людина, патріот та успішна бізнесвумен.

Не знаю, тому не виключаю цього.

Але бути технічним директором на мегаважливому виробництві суперскладного ракетного озброєння під час війни – сорі, цього сильно не достатньо.

Вміти виготовляти бетонні вироби – це теж важливо, але "хороша людина" – це не професія. 

З такими підходами ми не перехопимо технологічну ініціативу, як радить генерал Залужний. І, відповідно, не здолаємо ворога – який все ще більший за нас чисельно. 

Тому нам життєво необхідно ставати сильнішими якісно

Керівництво держави запевняє, що начебто це розуміє, але на практиці все одно призначає на ключові для виживання країни посади — лояльних замість професійних. 

І, видно, що оці люди, які зараз при владі — мінятися категорично не бажають.

Джерело

Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Технології
Війна з Росією
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Ґрета Тунберг
Автор Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
Київ
+6.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
14:29
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
У Криму нині понад 200 політвʼязнів та понад 1500 політичних справ, усе більше переслідують жінок, — Куришко
14:10
В Одесі затримали подружжя, яке за завданням РФ готувало підрив українських військових
13:02
"Я би дуже хотіла, щоб всі мами повернулися до своїх дітей", - звільнена з російського полону Світлана Головань
12:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС планує створити "дронову стіну", а у вересні просування російських військ в Україні сповільнилося. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
12:23
рф потяг цистерна бензин
РФ відновила постачання бензину з Білорусі, - Служба зовнішньої розвідки
12:05
OPINION
Постпутін і анатомія 90-х. Або коли ми перестали бути Росією
11:52
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув у Копенгаген на саміт Євроспільноти та зустрівся з премʼєрами Данії й Норвегії
11:41
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через атаки РФ є знеструмлення у кількох областях: стан енергосистеми 2 жовтня
11:34
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
11:28
"Шахтар"
"Абердін" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
11:26
Готували підрив військових на замовлення ворога: СБУ затримала подружжя одеситів
11:10
Ексклюзив
Вовчанськ
Скоро стане легше виявляти ворога, зможемо знищити більше штурмових груп, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:55
Аналітика
ракети США, зброя
Яку зброю нам критично важливо отримати від Сполучених Штатів
10:52
Ексклюзив
Tomahawk
"Не більше, ніж PR-акція": військовий оглядач Пехньо про можливість Україні отримати ракети Tomahawk та Barracuda
10:31
Дональд Трамп
Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ
10:28
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
10:00
OPINION
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
09:42
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"
09:33
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:19
сили ППО
Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:03
Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
08:06
OPINION
Що відбувається з економікою і фінансами Росії
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
07:39
G7
Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію
07:30
Огляд
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 12 артсистем і 2 бронемашини
06:45
Ілон Маск
Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд
06:15
Прапор США
США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі
05:50
Ґрета Тунберг
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
01:23
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
00:58
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський
00:19
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є постраждалі, серед яких – дитина
00:06
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання перебував конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
00:00
Ексклюзив
Розумний
У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
2025, середа
1 жовтня
23:19
Ексклюзив
Чалий
Потрібен сигнал Путіну від ЄС щодо підтримки України в затяжній війні, - дипломат Чалий
22:43
Франція
Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ: з нього могли запускати дрони у повітряний простір Данії
21:40
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV