Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
США переглядають власну роль гаранта безпеки для Європи
OPINION

США переглядають власну роль гаранта безпеки для Європи

Микола Княжицький
30 жовтня, 2025 четвер
08:00
Погляд

Америка починає згортати присутність своїх військових сил в Європі. Виведення американських військ розпочалося з Румунії. Це підтвердило Міністерство оборони цієї країни

Зміст

США переглядають власну роль гаранта безпеки Європейського континенту. Анонсували це  на початку цього року, ледь не в перший день після зміни американської адміністрації. 

"Європа має сама піклуватися про власну безпеку", втілення цієї тези в життя відбувається просто зараз. Поки не йдеться про повне виведення американських військових, а лише про зменшення їхньої кількості — з 1700 до 1000, але тенденція очевидна.

Поки незрозуміло, як далеко зайдуть США у переосмисленні своїх зобов’язань як гаранта безпеки. На фоні вторгнень у чужий повітряний простір російських ударних дронів, воєнних літаків та ракет, повне виведення американських військ перетворить більшість країн Європи в порівняно легку ціль для російської армії. Згадайте, як минулого місяця атака 19-ти дронів створила в ЄС військово-політичну кризу. А що буде, якщо все, що кожного дня відправляє Путін на українські міста, одного разу полетить на будь-яку країну ЄС? Якою буде відповідь, якщо США не вступатимуть у війну проти Росії?

Читайте також: Путін відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу

Є багато невідомих: чи нападе Росія на європейські країни, коли це буде і як виглядатиме… Але про неминучість російського вторгнення кажуть міністерства оборони практично кожної країни ЄС.

Процес переозброєння європейських країн триватиме ще декілька років. Впродовж цього часу єдиним реальним фактором, який стримуватиме Путіна від атак шахедами на європейські столиці, будуть американські військові. А ось якщо їх виведуть з континенту, то єдиною реальною силою, здатною цьому чинити опір, буде армія України.

Але нюанс в тому, що Україна не є членом НАТО. Тому так само як європейські країни зараз не зобовʼязані захищати нашу державу, Україна не має обовʼязку відправляти військових для захисту інших країн.

Очевидно, що ми з Європою потрібні одне одному. Гіпотетичне падіння України робить беззахисним одразу весь континент. Вторгнення Росії в Європу вимагатиме участі тисяч військових з актуальним бойовим досвідом. І ними можуть бути лише військові ЗСУ. В тому числі представники європейських країн, які долучились до лав нашої армії.

Читайте також: Путіна дратує "мілітаризація" Європи

Щоб українські військові були залучені до захисту європейських країн-членів НАТО, треба, щоб Україна сама стала членом НАТО. Або щоб українська армія стала членом армії об’єднаної Європи. 

В останньому випадку європейці вже зараз змогли б ширше підтримувати армію України. Тим самим Європа допомагала б і собі, а не лише Україні.

Сьогоднішня Росія є надзвичайно небезпечною силою. Комплектація армії на 100% з найманців, які воюють суто за гроші, робить потенційне вторгнення в іншу країну досить легкою справою. Росіяни вбивають, нищать міста, створюють гуманітарні, екологічні та будь-які інші катастрофи без жодних вагань, лише тому, що за це заплатили. 

В цих умовах ледь не єдиний шанс Європи зберегтись і вижити — це взаємні міцні союзницькі гарантії з армією України. І чим раніше Європа це зрозуміє, тим безпечнішим буде життя на континенті.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

 

Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Європа
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
США
гарантії безпеки
оборона та безпека
Сили оборони України
