США підіймають ставки
Ми все ще в новій фазі загострення війни, а не в процесі її затухання. І поки що виглядає так, що втягування інших країн у війну з Росією — це вже питання часу
Варто перечитати досвід Карибської кризи.
Путін виходить з переговорів. США підіймають ставки (поки що заявами) про передачу Україні Томагавків.
Не факт, що передадуть, але якщо Путін вже літає над Європою, Трампу треба показати, що для контролю цього процесу у нього є карти.
І це на фоні підготовки зустрічей з СІ.
Читайте також: Росія блефує чи таки готова до війни?
Маю поки що невтішну новину для любителів носити рожеві окуляри: ми все ще в новій фазі загострення війни, а не в процесі її затухання. І поки що виглядає так, що втягування інших країн у війну з Росією — це вже питання часу, а не одна з сотень гіпотез.
Тому вдих-видих. Новий день — нові можливості та нові виклики.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.83
- Актуальне
- Важливе