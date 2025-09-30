Не факт, що передадуть, але якщо Путін вже літає над Європою, Трампу треба показати, що для контролю цього процесу у нього є карти.

Маю поки що невтішну новину для любителів носити рожеві окуляри: ми все ще в новій фазі загострення війни, а не в процесі її затухання. І поки що виглядає так, що втягування інших країн у війну з Росією — це вже питання часу, а не одна з сотень гіпотез.