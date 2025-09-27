Бо, з одного боку, є розуміння, що терористи загрузли в Україні, з іншого — є ризик, що невеликі загони "зелених чоловічків" зʼявляться "неочікувано" в країнах Балтики, наприклад, а "невпізнані дрони" завтра спокійно літатимуть над Берліном. Для цього великих сил не треба. Головне — посіяти паніку і спровокувати протести, що, мовляв, досить допомагати Україні, давайте хоч свої кордони захистимо. Ну, і підірвати авторитет НАТО — це вже вершина будь-якої гібридної спецоперації Москви, якою та марить.

Російський посол у Франції Мєшков відкрито пригрозив НАТО: "Це буде війна. Якщо НАТО зібʼє російський літак, це означатиме початок воєнного конфлікту".

У Москви — невелике вікно можливостей для маніпуляцій — до 2029 року, поки НАТО не перегляне всі протоколи безпеки (триває робота), не скоординує дії союзників і не наростить військовий потенціал, який вони вбивали самі ж протягом останніх трьох десятиріч. Але і РФ хоче переозброїтись до 2030-го. Питання, хто встигне першим. І у кого будуть на це гроші.