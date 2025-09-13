Якщо країнам-членам НАТО буде потрібно посилити свою протиповітряну оборону, вони це будуть робити коштом тієї протиповітряної оборони, яка могла б бути надана самій Україні.

Якщо потрібно буде Україні більше снарядів, звичайно, більше снарядів будуть намагатися виробляти. Якщо буде потрібна якась зброя, як оборонна, так і наступальна, звичайно, таку зброю будуть намагатися більше виробляти та атака на Польщу, звичайно, сприяє готовності європейців надавати Україні більше військової допомоги.

Але європейські країни будуть намагатися встановити в себе більше систем протиповітряної оборони, не звертаючи особливої уваги на українські потреби. Це об'єктивна реальність.

Єдине, що відповідає логіці здорового глузду - це якщо буде створений спільний щит протиповітряної оборони. Але це логіка здорового глузду. Вона в цій війні дуже часто не спрацьовує, тому що дається взнаки страх перед Росією. Страх перед Росією у НАТО і у окремих країн НАТО є набагато більш серйозним, ніж здоровий глузд і навіть інстинкт самозбереження. Я б сказав, що страх перед Росією, який активно експлуатується Путіним, є сильнішим, ніж сам інстинкт самозбереження для більшості європейців. І це найбільший козир російського президента.

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

