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OPINION

Страшний Залужний, страшний Червінський. Що не так зі вкидом про український слід у підриві "Північного потоку"?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
16 серпня, 2024 п'ятниця
14:00
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

У момент, коли росіяни моляться за Курськ, час розказати про страшних українських терористів

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Мабуть, ви уже в курсі про те, що німецька поліція вважає, що саме українці у 2022 році підірвали газопровід з Росії до Німеччини на дні моря. А ще видання The Wall Street Journal та Die Welt видали лонгрід з анонімними коментарями. Де ж ламається цей вкид?

У центрі уваги німецького розслідування — вітрильна яхта "Андромеда", зафрахтована в Мекленбург-Передня Померанія на момент злочину. Саме ця земля є точкою входу "Північного потоку-2" — того самого проєкту, який активно качали Владімір Путін та Ангела Меркель.

Закордонні видання пишуть, що на борту яхти була жінка для прикриття.

Ситуація цікава тим, що саме ця земля, наче опаришами, кишить різноманітною агентурою. Нинішня премʼєрка землі Мануела Швезінг на словах дуже підтримує Україну та проти висилки додому українських біженців. Утім, недавно вона була одним із лобістів Північного потоку-2. І навіть зафіксовано, що вона неодноразово виконувала прямі вказівки з публічного просування російського проєкту, надавала дані про хід будівництва, можливу критику проєкту та запрошувала на іміджеві заходи. Доходило до того, що з Газпрому спускали готові тези.

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Преса чимало разів звинувачувала фрау Швезінг у контактах зі Штазі. Зараз ці колишні агенти сидять як політики Die Linke. Прем'єр-міністрка федеральної землі мала тісні контакти з ними — і вони неодноразово помагали їй на виборах.

Тож якщо якісь невідомі люди планували диверсію на території землі політикині — вона несе повну відповідальність. А враховуючи її бек, це дуже схоже на пошук офірного цапа. Аби знову знайти точки для заробітків з росіянами. Тож для цих цілей можна було організувати акцію під чужим прапором — тільки б російський газ потрапляв до Німеччини хоч якимось трубопроводом.

У німецьких ЗМІ йдеться про те, що поліція видала ордер на затримання такого собі громадянина Володимира З. Ні, це не український президент — це Володимир Журавльов, який довго мешкав на території Польщі. Чи є він справді громадянином України, варто перевірити.

Адже не секрет, що під час двох хвиль окупації — спочатку Криму та шматка Донбасу, а далі — повномасштабного вторгнення — російські спецслужби отримали безлімітний доступ до бланків паспортів. Як і внутрішніх українських, так і закордонних. Тож не один "Петров" та "Боширов" можуть легко видати себе за еталонного українчика і дискредитувати біженців в Європі.

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Є один важливий момент у статті WSJ, який абсолютно не відповідає менталітету українців.

"У травні 2022 року кілька старших українських військових офіцерів і бізнесменів зібралися, щоб піднести тост за видатний успіх своєї країни в зупинці російського вторгнення. Під впливом алкоголю та патріотичного запалу хтось запропонував радикальний наступний крок: знищити "Північний потік", — пише газета.

Чи могли військові справді відсвяткувати розгром російських військ? Цілком. Але є певні плани, які точно робляться без зайвих вух та оковитої. Загалом складається враження, що автори надихались російською стрічкою "Особенности национальной рыбалки".

У статті фігурують три прізвища Зеленський, Залужний та Червінський. Мовляв, саме вони були ініціаторами, натхненниками та виконавцями підриву ниток "Північного потоку" у вересні 2022 року.

Складається враження, що автор загуглив найбільш згадувані в пошуку імена і вписав їх. Бо ця версія не клеїться, адже станом на вересень 2022 року Зеленський та Залужний більше переймалися двома наступами — на Харківщину та Херсон. Тим паче Головнокомандувач ЗСУ не має компетенції проводити операції поза межами України — для цього є інші спеціально навчені служби. І справді у листуванні з виданням Залужний відповів, що йому нічого не відомо про операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Він запевнив, що Збройні сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав би в них участі.

А от Роман Червінський з  часів "вагнергейту" у 2020 році був в опалі до Банкової. Людині, яка публічно назвала поганими словами Андрія Єрмака навряд чи б дозволили проводити таку операцію.

Ще один суттєвий момент — цю операцію не могли б виконати цивільні водолази. Підрив був великої сили й очевидно  зі середини. Скажімо чесно — доступу до начинки труб українська сторона ніколи не мала. Тому німецьким слідчим варто було б пошукати серед своїх — і своїх товаришів із Росії.

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Цікаво, що жодна інша держава, крім Німеччини, не веде розслідування. А отже, окремим німецьким політикам хочеться російських газодоларів. І війна в Україні стала тим незручним фактором, який прикрутив вентиль і тепер змушує шукати діалогу із США та Норвегією.

Цей вкид на піку боїв на Покровському напрямку та операції на Курщині — покликаний збити осінні пакети допомоги для України. Адже не секрет, що чимало озброєнь зараз на стадії виробництва — і прийдуть на поле бою у вересні-жовтні.

Тому мета авторів та замовників подібних статей — очорнити Україну, показати її терористами. Які забирають гроші та газ у маленьких мирних європейців, які просто хочуть торгувати далі.

Стосовно прикрості — погано, що кляуза проти ЗСУ та Зеленського зʼявляється в виданні США. Бо ж саме завдяки українським силам оборони, які розбили міф про непереможну Росію — США тепер отримує надприбутки в Європі. Могли б і подякувати тишею.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
теракт
Німеччина
Володимир Зеленський
газопровід
Війна з Росією
Північний потік
Північний потік-2
пропаганда
Валерій Залужний
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