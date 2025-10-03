Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
Європа дедалі частіше публічно ставить Орбана на місце — і це приємно дивитися
Цього разу особлива подяка Фрідріху Мерцу, який прямо накинувся на угорського прем’єра, звинувативши його в тому, що він працює проти безпеки Європи.
Бо поки європейці шукають єдність проти Росії, Орбан несамовито верзе, що Україна нібито "не суверенна держава", а РФ не загроза для ЄС. Не дивно, що в Брюсселі йому дедалі відвертіше показують його "пітушине місце".
Читайте також: Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg
І тут треба відзначити правильну комунікаційну стратегію Києва. Ми не обмежуємось банальним "Орбан вибрав Росію замість України" — ми показуємо, що він обрав Росію замість США.
А це для нього особлива драма. Бо ще вчора він грав роль друга Трампа й мало не головного комунікатора між Білим домом і ЄС, а сьогодні він фактично проти меседжів самих американців.
Чи відреагують у Вашингтоні? Побачимо. Але це точно ще більше підріже крила Орбану в Європі.
Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
