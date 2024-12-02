"Мала" війна з 2014 не змогла розвʼязати геоісторичні та екзистенційні суперечності між РФ і Україною, гальмувалась Мінськими домовленостями, перетворилась у тяглий конфлікт і призвела до наступної фази - "великої війни" з 2022-го.

"Велика війна" стала відповіддю на кризу "малої", якою сторони загнані були в глухий кут. Вийти на інший рівень конфлікту сприймається як єдино можлива стратегія за умови домінування принципу словʼянської впертості. Читайте також: Путін знову підіймає ставки, прагне капітуляції навіть не стільки від України, скільки від США

Бувши неспроможною розвʼязати ці ж самі суперечності після трьох років "велика війна" набуває такої ж самої тяглої стадії, яка засвідчує неспроможність розв'язати проблеми двох сусідів.

Тому вона буде автоматично притягувати новий виток ескалації та "намагнічувати" глобальну війну як обʼєктивну нову стратегічну можливість розвʼязати екзистенційні суперечності між Україною та Росією.

Кожна наступна фаза протистояння — спроба пошуку нових обставин та формату конфлікту, в якій ворожі системи планують реалізувати свою одержимість.