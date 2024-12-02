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OPINION

Світ запрограмований на Третю світову війну

Олег Постернак
2 грудня, 2024 понедiлок
08:02
Погляд

Війна Росії проти України автоматично притягуватиме новий виток ескалації та "намагнічувати" глобальну війну

Зміст

"Мала" війна з 2014 не змогла розвʼязати геоісторичні та екзистенційні суперечності між РФ і Україною, гальмувалась Мінськими домовленостями, перетворилась у тяглий конфлікт і призвела до наступної фази - "великої війни" з 2022-го. 

"Велика війна" стала відповіддю на кризу "малої", якою сторони загнані були в глухий кут. Вийти на інший рівень конфлікту сприймається як єдино можлива стратегія за умови домінування принципу словʼянської впертості.

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Бувши неспроможною розвʼязати ці ж самі суперечності після трьох років "велика війна" набуває такої ж самої тяглої стадії, яка засвідчує неспроможність розв'язати проблеми двох сусідів. 

Тому вона буде автоматично притягувати новий виток ескалації та "намагнічувати" глобальну війну як обʼєктивну нову стратегічну можливість розвʼязати екзистенційні суперечності між Україною та Росією. 

Кожна наступна фаза протистояння — спроба пошуку нових обставин та формату конфлікту, в якій ворожі системи планують реалізувати свою одержимість.  

Це означає, що світ запрограмований на Третю світову війну.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
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