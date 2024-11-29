Російський президент Володимир Путін використав саміт Організації договору по колективній безпеці (ОДКБ) у казахстанській столиці Астані для того, щоб знову шантажувати Україну та світ ракетним комплексом "Орешник". Згідно з заявами Володимира Путіна можна зрозуміти, що удар "Орешником" по Дніпру не викликав того пропагандистського ефекту, на який розраховували у Кремлі. Зокрема не призвів до відмови Заходу та України від рішення обстрілювати західними далекобійними ракетами так звану суверенну територію РФ.

Отже, Путін знову підіймає ставки. По-перше, він детально розповідає своїм колегам з СНД про технічні властивості "Орешника" і навіть порівнює удар кількома цими ракетами із ядерною зброєю тільки без ефекту ядерного ураження. По-друге, він попереджає, що можуть бути вибрані цілі для нових ударів "Орешника", який вже запускається у серійне виробництво. І серед цих цілей Путін говорить про центри ухвалення рішень, таким чином фактично шантажуючи Україну знищенням військового та політичного керівництва держави.

До речі, я вже говорив, що в період з листопада 2024 року по січень 2025 року Москва буде намагатися зліквідувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених українських чиновників, щоб продемонструвати, що Кремль не вважає їх легітимними лідерами держави, з якою веде війну. Звичайно, поки що ми не бачили таких спроб за допомогою "Орешника" чи інших ракет, однак заяви, попередження такого типу вже є.

Ба більше, Путін знову говорить на засідання ОДКБ про так звану нелегітимність "київського режиму", нагадуючи, що в нашій країні не було виборів. Цікаво чому б це? Можливо, тому що Путін продовжує війну з нашою країною і таким чином не дає можливість українським громадянам обирати своє керівництво.

До того ж Путін звертається до українських військових і попереджає, що він не вважає їх людьми, які захищають власну батьківщину, бо вони виконують накази узурпаторів і таким чином є співучасниками злочинів того, що Путін називає "київським режимом".

Все це, з точки зору елементарної логіки, має легітимізувати в очах принаймні самих росіян спроби вбивства як самого Володимира Зеленського, так і інших високопоставлених українських керівників. І я продовжую вважати, що можливість таких дій у найближчі тижні є абсолютно реальними.

А коли Путін говорить, що "Орешник" може пробивати навіть глибинні споруди, він якраз і має на увазі для чого у Кремлі здатні ухвалити рішення про атаки на так звані центри ухвалення рішень. Путін у цьому своєму виступі ще раз демонструє, як він ставиться до реалій російсько-української війни.

Варто нагадати, що вся ця ескалація, принаймні словесна, відбувається саме тоді, коли в США готуються до передачі влади від Джозефа Байдена Дональду Трампу, коли сам Дональд Трамп призначає свого нового спеціального представника по ймовірних перемовинах для закінчення російсько-української війни, коли у світі існує версія проте, що Трампу буде легше домовитися не тільки з президентом України, ще до початку таких перемовин, але й з президентом РФ.

І Путін абсолютно чітко демонструє, що у нього ніякого реального бажання перемовин немає, в принципі, як і не було, що він збирається і надалі виступати в російсько-українській війні виключно з позиції сили. Тобто якщо хтось з ним хоче проводити перемовини, то він має враховувати його ультимативні вимоги, про які, до речі, сьогодні на тлі цього агресивного виступу Путіна говорив заступник очільника зовнішньополітичного відомства Сергій Рябков.

Нагадаю, дипломат з Москви підкреслив, що перемовини почнуться тільки після того, як Україна залишить території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз під контролем легітимної української влади. Крім того, Україна має ухвалити рішення щодо демілітаризації, тобто мова про фактичний розпуск українських Збройних сил, і щодо денацифікації, ми досі не знаємо, що конкретно Росія вкладає у цю термінологію, а також оголосити про свій вічний нейтральний та без'ядерний статус. І тільки після того, як всі ці заходи будуть здійснені, можуть розпочатися перемовини про припинення вогню.

Це теж треба усвідомлювати, що весь час, коли Україна фактично буде роззброюватися і капітулювати перед Росією, то Росія буде продовжувати стріляти, вбивати й знищувати нашу державу. І це дійсно ті реальні уявлення про перемовний процес, які у Кремлі продовжують вважатися за реалістичний підхід до завершення російсько-українського конфлікту.

А щоб на Заході не було жодних сумнівів, що ніяких інших позицій у Володимира Путіна не буде, він намагається сформувати новий зміст своїх заяв щодо ударів по Україні, посилити рівень шантажу, наголосити, що без застосування справжньої ядерної зброї він може залучити зброю, яка буде дорівнювати ядерній, і разом з цим не буде вважатися, що ядерна країна застосувала ядерну зброю проти неядерної країни. Тобто фактично виступати з вже відомим арсеналом погроз на адресу самої України та цивілізованого світу. Він сподівається, що саме цей шантаж примусить, якщо не чинного президента США Джозефа Байдена, так його спадкоємця на цій посаді Дональда Трампа не просто піти на якісь розмови з Володимиром Путіним, а погодитися з капітуляцією перед Путіним.

Саме такої капітуляції перед Кремлем Путін і прагне. Не стільки навіть від України, скільки від Сполучених Штатів, тому що саме така американська капітуляція дуже швидко перетворить Росію на справжнього політичного гегемона Європи, примусить багатьох лякатися Росії, якщо не європейських лідерів, то громадян країн Європи. І саме до цього Володимир Путін і намагається просунутися, шантажуючи світ новими ударами по українській землі, новими людиноненависницькими злочинами.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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