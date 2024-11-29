Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Путін знову підіймає ставки, прагне капітуляції навіть не стільки від України, скільки від США
OPINION

Путін знову підіймає ставки, прагне капітуляції навіть не стільки від України, скільки від США

Віталій Портников
29 листопада, 2024 п'ятниця
06:30
Погляд

Саме американська капітуляція дуже швидко перетворить Росію на справжнього політичного гегемона Європи, примусить багатьох лякатися Росії, якщо не європейських лідерів, то громадян країн Європи

Зміст

Російський президент Володимир Путін використав саміт Організації договору по колективній безпеці (ОДКБ) у казахстанській столиці Астані для того, щоб знову шантажувати Україну та світ ракетним комплексом "Орешник". Згідно з заявами Володимира Путіна можна зрозуміти, що удар "Орешником" по Дніпру не викликав того пропагандистського ефекту, на який розраховували у Кремлі. Зокрема не призвів до відмови Заходу та України від рішення обстрілювати західними далекобійними ракетами так звану суверенну територію РФ.

Отже, Путін знову підіймає ставки. По-перше, він детально розповідає своїм колегам з СНД про технічні властивості "Орешника" і навіть порівнює удар кількома цими ракетами із ядерною зброєю тільки без ефекту ядерного ураження. По-друге, він попереджає, що можуть бути вибрані цілі для нових ударів "Орешника", який вже запускається у серійне виробництво. І серед цих цілей Путін говорить про центри ухвалення рішень, таким чином фактично шантажуючи Україну знищенням військового та політичного керівництва держави.

До речі, я вже говорив, що в період з листопада 2024 року по січень 2025 року Москва буде намагатися зліквідувати президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених українських чиновників, щоб продемонструвати, що Кремль не вважає їх легітимними лідерами держави, з якою веде війну. Звичайно, поки що ми не бачили таких спроб за допомогою "Орешника" чи інших ракет, однак заяви, попередження такого типу вже є.

Ба більше, Путін знову говорить на засідання ОДКБ про так звану нелегітимність "київського режиму", нагадуючи, що в нашій країні не було виборів. Цікаво чому б це? Можливо, тому що Путін продовжує війну з нашою країною і таким чином не дає можливість українським громадянам обирати своє керівництво.

До того ж Путін звертається до українських військових і попереджає, що він не вважає їх людьми, які захищають власну батьківщину, бо вони виконують накази узурпаторів і таким чином є співучасниками злочинів того, що Путін називає "київським режимом".

Все це, з точки зору елементарної логіки, має легітимізувати в очах принаймні самих росіян спроби вбивства як самого Володимира Зеленського, так і інших високопоставлених українських керівників. І я продовжую вважати, що можливість таких дій у найближчі тижні є абсолютно реальними.

А коли Путін говорить, що "Орешник" може пробивати навіть глибинні споруди, він якраз і має на увазі для чого у Кремлі здатні ухвалити рішення про атаки на так звані центри ухвалення рішень. Путін у цьому своєму виступі ще раз демонструє, як він ставиться до реалій російсько-української війни. 

Варто нагадати, що вся ця ескалація, принаймні словесна, відбувається саме тоді, коли в США готуються до передачі влади від Джозефа Байдена Дональду Трампу, коли сам Дональд Трамп призначає свого нового спеціального представника по ймовірних перемовинах для закінчення російсько-української війни, коли у світі існує версія проте, що Трампу буде легше домовитися не тільки з президентом України, ще до початку таких перемовин, але й з президентом РФ.

І Путін абсолютно чітко демонструє, що у нього ніякого реального бажання перемовин немає, в принципі, як і не було, що він збирається і надалі виступати в російсько-українській війні виключно з позиції сили. Тобто якщо хтось з ним хоче проводити перемовини, то він має враховувати його ультимативні вимоги, про які, до речі, сьогодні на тлі цього агресивного виступу Путіна говорив заступник очільника зовнішньополітичного відомства Сергій Рябков.

Нагадаю, дипломат з Москви підкреслив, що перемовини почнуться тільки після того, як Україна залишить території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз під контролем легітимної української влади. Крім того, Україна має ухвалити рішення щодо демілітаризації, тобто мова про фактичний розпуск українських Збройних сил, і щодо денацифікації, ми досі не знаємо, що конкретно Росія вкладає у цю термінологію, а також оголосити про свій вічний нейтральний та без'ядерний статус. І тільки після того, як всі ці заходи будуть здійснені, можуть розпочатися перемовини про припинення вогню.

Це теж треба усвідомлювати, що весь час, коли Україна фактично буде роззброюватися і капітулювати перед Росією, то Росія буде продовжувати стріляти, вбивати й знищувати нашу державу. І це дійсно ті реальні уявлення про перемовний процес, які у Кремлі продовжують вважатися за реалістичний підхід до завершення російсько-українського конфлікту.

А щоб на Заході не було жодних сумнівів, що ніяких інших позицій у Володимира Путіна не буде, він намагається сформувати новий зміст своїх заяв щодо ударів по Україні, посилити рівень шантажу, наголосити, що без застосування справжньої ядерної зброї він може залучити зброю, яка буде дорівнювати ядерній, і разом з цим не буде вважатися, що ядерна країна застосувала ядерну зброю проти неядерної країни. Тобто фактично виступати з вже відомим арсеналом погроз на адресу самої України та цивілізованого світу. Він сподівається, що саме цей шантаж примусить, якщо не чинного президента США Джозефа Байдена, так його спадкоємця на цій посаді Дональда Трампа не просто піти на якісь розмови з Володимиром Путіним, а погодитися з капітуляцією перед Путіним. 

Саме такої капітуляції перед Кремлем Путін і прагне. Не стільки навіть від України, скільки від Сполучених Штатів, тому що саме така американська капітуляція дуже швидко перетворить Росію на справжнього політичного гегемона Європи, примусить багатьох лякатися Росії, якщо не європейських лідерів, то громадян країн Європи. І саме до цього Володимир Путін і намагається просунутися, шантажуючи світ новими ударами по українській землі, новими людиноненависницькими злочинами.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
ядерна зброя
Джо Байден
Війна з Росією
ОДКБ
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Читайте також:
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
Автор Віталій Бесараб
27 листопада, 2024 середа
У Defense Express назвали причину появи неякісних мін для потреб ЗСУ
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
У Трампа вимагатимуть тимчасового припинення вогню під час можливих переговорів РФ і України, - CNN
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.67
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
29 листопада
08:05
OPINION
Долар по 110+ рублів: не "кінець російської економіки"
07:59
Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики Шейнбаум заперечила заяву Трампа, нібито вона погодилася закрити американсько-мексиканський кордон
07:57
Оновлено
Грузія ЄС
Протести в Грузії: поліція застосувала спецзасоби проти учасників мітингу, є поранені й затримані
07:44
тюрма
США та Китай провели обмін ув’язненими
07:11
Із 5 грудня у Києві запрацюють офіційні ялинкові ярмарки
07:00
Аналітика
російська армія, мобілізація
Критичний момент війни: чому росіяни просуваються все швидше і чи може Україна їх зупинити. Пояснюємо
06:52
гроші
До обласних бюджетів спрямували 30,5 млн грн на компенсації закладам за розміщення переселенців
06:39
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 3 російські носії "калібрів", загальний залп - до 16 ракет
06:30
Джо Байден
Байден назвав обурливою масовану атаку Росії 28 листопада й нагадав про важливість підтримки України
06:29
П’ятнадцять людей загинули і щонайменше сто вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Уганді
06:22
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Ростовській області зайнялася нафтобаза росрезерву "Атлас". Росіяни скаржаться на атаку дронів
05:55
Анонс
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 15-го туру
05:51
Сили сирійської опозиції, що проводять військову операцію проти режиму Асада, досягли околиць Алеппо
05:25
Інфографіка
Денис Попов (ліворуч), Динамо - Вікторія
Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 5-ї поспіль поразки "Динамо"
04:57
Донеччина, війна
РФ просунулась у Кураховому та Берестках, - DeepState
03:48
Володимир Кличко
У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ
03:26
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: у Києві через падіння уламків зайнялася поліклініка, є постраждалий
02:38
Рафаель Маріано Гроссі
У МАГАТЕ відзвітували, як нові атаки РФ вплинули на роботу українських АЕС
01:26
Війна з Росією, ЗСУ
Покровський напрямок: ЗСУ відбили штурм росіян в районі Лисівки
00:54
Олександр Шовковський, Динамо
Шовковський назвав причину поразки "Динамо" у матчі проти "Вікторії Плзень"
00:25
Рома, Артем Довбик, Ліга Європи
Довбик допоміг "Ромі" врятуватись від поразки проти "Тоттенгема" у Лізі Європи
2024, четвер
28 листопада
23:43
Київ Цифровий
Київ Цифровий запровадив можливість безкоштовного паркування для військових і ветеранів
23:14
Наровля
РФ у 2022 році створила в Білорусі на держпідприємстві табір, де тримали та катували українців, - Схеми
22:41
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 188 боєзіткнень: найактивніші росіяни на Покровському і Курахівському напрямках
22:31
У Москві напали на посольство Швеції
Кидали пляшки і розпилювали фарбу: у Москві невідомі напали на посольство Швеції
21:49
Україна_Польща
Польща пообіцяла приділити похованням українців належну увагу на взаємній основі, - МЗС України
21:40
морський телекомунікаційний кабель
Литва відновила кабельне сполучення зі Швецією через Балтійське море
21:38
Володимир Бражко (ліворуч), Динамо - Вікторія
"Динамо" - "Вікторія Плзень" 1:2: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
21:14
Нотр-Дам де Парі, Собор Паризької Богоматері
У Франції відкриють Собор Паризької Богоматері, відреставрований після пожежі
21:14
Ексклюзив
росія ядерна зброя
"Ризик для Росії занадто великий”: авіаексперт Романенко пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю
20:55
єврейська громада україни
Ізраїль та "Хезболла" звинуватили одне одного у порушенні перемир'я
20:40
Норвегія
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чому Південна Корея відмовляється постачати зброю Україні та як проходить процес розмінування на деокупованих територіях. Колонка Сергія Згурця
20:17
В Іспанії затримали 10 осіб, які перевозили гашиш з Африки виготовленими в Україні дронами
20:09
Анонс
Дні есеєстики - афіша
У Києві відбудеться шостий фестиваль “Дні есеїстики”
20:03
путін
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
20:00
OPINION
Позбувшись "ядерки", ми викупили себе з російського рабства
19:55
Оновлено
Путін
Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для "Орешника". Зеленський вважає, що метою ескалації є тиск на Трампа
19:49
Окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених під Покровськом
19:31
Херсонська область
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: 4 поранених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV