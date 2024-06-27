Такого досвіду, як ЗСУ, не має жодна армія світу
Спілкувався з деякими мобілізованими, яких відправляли за кордон на навчання
Вчать розбирати та збирати зброю, штурмових дій в будинку, розгортанню бойових порядків в різних бойових умовах. Все чітко по програмі.
Коли наші хлопці, підходять до інструкторів, та кажуть, що такі речі, на нашу думку, не працюють, у нас є інший досвід, ми можемо показати от такі варіанти — інструктор відповідає, ми працюємо по програмі, розбирай умовний М4А1.
З політичного погляду, з погляду мтд (міжнародної технічної допомоги, - ред.), сумісності, взаємодії, вивчення мов, отримання кругозору та відчуття "А як там в НАТО" - неоціненний досвід.
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Щодо ведення сучасної війни наші сержанти та офіцери, мають самі їхати в країни НАТО та проводити курси не з розбору автомата чи штурму будівель, чи розгортання бойової техніки, а щодо ведення реальної війни із застосуванням сучасних видів озброєння, використання дронів на полі бою в умовах застосування РТР та РЕБ, роботи малих піхотних груп, логістики та донесень в умовах відсутності електроенергії, координації евакуації населення, роботи з інформаційної протидії, роботи з мобілізації населення та всіх інших аспектів сучасної війни, яка не вміщується не тільки в програму сержанта НАТО, що готує наших хлопців, але і в досвід військово-політичного керівництва НАТО.
Автомат розбирати чи як будівлю штурмувати, у нас покаже будь-який сержант. Ходити колоною та розгортатись в бойовий порядок, у нас знає кожен мехвод.
А от вижити, зберегти взвод та виконати завдання в умовах сучасної війни навіть у нас можуть одиниці. От цьому одразу не навчити.
Український досвід вже давно перевершив досвід і Західних країн і РФ, бо ми воюємо радянською армією, що має західне та радянське озброєння і вимушено модернізуємось під впливом сучасної війни. Ми самі ще не в змозі його узагальнити та впровадити, бо працюємо в умовах постійних змін та адаптації.
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Такого досвіду не має жодна армія світу.
Ідеально, якщо ми вступимо до НАТО.
Бо якщо РФ виграє цю війну, вона отримує найбоєздатнішу армію в Європі, з найбільшим досвідом у застосуванні усіх видів конвенційного озброєння у світі.
Допустити це неприйнятно не тільки з погляду збереження Української Нації та Держави, але і з погляду збереження Європи.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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