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OPINION

Такого досвіду, як ЗСУ, не має жодна армія світу

Мирослав Гай
27 червня, 2024 четвер
12:06
Погляд Мирослав Гай

Спілкувався з деякими мобілізованими, яких відправляли за кордон на навчання

Зміст

Вчать розбирати та збирати зброю, штурмових дій в будинку, розгортанню бойових порядків в різних бойових умовах. Все чітко по програмі.

Коли наші хлопці, підходять до інструкторів, та кажуть, що такі речі, на нашу думку, не працюють, у нас є інший досвід, ми можемо показати от такі варіанти — інструктор відповідає, ми працюємо по програмі, розбирай умовний М4А1.

З політичного погляду, з погляду мтд (міжнародної технічної допомоги, - ред.), сумісності, взаємодії, вивчення мов, отримання кругозору та відчуття "А як там в НАТО" - неоціненний досвід.

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Щодо ведення сучасної війни наші сержанти та офіцери, мають самі їхати в країни НАТО та проводити курси не з розбору автомата чи штурму будівель, чи розгортання бойової техніки, а щодо ведення реальної війни із застосуванням сучасних видів озброєння, використання дронів на полі бою в умовах застосування РТР та РЕБ, роботи малих піхотних груп, логістики та донесень в умовах відсутності електроенергії, координації евакуації населення, роботи з інформаційної протидії, роботи з мобілізації населення та всіх інших аспектів сучасної війни, яка не вміщується не тільки в програму сержанта НАТО, що готує наших хлопців, але і в досвід військово-політичного керівництва НАТО.

Автомат розбирати чи як будівлю штурмувати, у нас покаже будь-який сержант. Ходити колоною та розгортатись в бойовий порядок, у нас знає кожен мехвод.

А от вижити, зберегти взвод та виконати завдання в умовах сучасної війни навіть у нас можуть одиниці. От цьому одразу не навчити.

Український досвід вже давно перевершив досвід і Західних країн і РФ, бо ми воюємо радянською армією, що має західне та радянське озброєння і вимушено модернізуємось під впливом сучасної війни. Ми самі ще не в змозі його узагальнити та впровадити, бо працюємо в умовах постійних змін та адаптації.

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Такого досвіду не має жодна армія світу.

Ідеально, якщо ми вступимо до НАТО.

Бо якщо РФ виграє цю війну, вона отримує найбоєздатнішу армію в Європі, з найбільшим досвідом у застосуванні усіх видів конвенційного озброєння у світі.

Допустити це неприйнятно не тільки з погляду збереження Української Нації та Держави, але і з погляду збереження Європи.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
ЗСУ
НАТО
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
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