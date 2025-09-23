Далі точно буде більше.

Дії рашистів цілком вкладаються у давно відому "тактику салямі": послідовності кроків, кожен із яких сам собою ніби не є перетином "остаточної лінії", однак вся послідовність веде до приниження, стратегічного послаблення суперника, і зміни його поведінки на бажану для рашистів.

Окрім паніки, тиску на уряди європейських країн, посилення ізоляціоністських і капітулянтських настроїв, таке "салямі" має викликати "природну" реакцію: зосередження Європи на власній безпеці, зниження підтримки України під гаслом "самим мало". Згадаймо, які настрої панували в Україні в серпні 2008. Скільки насправді були готові підтримувати Грузію — а скільки кричали услід за тодішніми популістами: "то не наша справа, самим мало".

Зараз перед владою України — серйозний виклик. Ігнорувати "салямі" не можна — бо кожен наступний шматок буде більш отруйним.

Зараз треба виробляти спільну відповідь. Не заявами, а конкретними діями. Читайте також: У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА

По-перше, у "стіні дронів" повинна брати участь Україна. Наші технології, досвід інших країн (того ж Ізраїлю) і виробнича потуга Європи мають співпрацювати вчора.

По-друге, Росії має стати асиметрично боляче. Кожен шматок "салямі" має вбиватися їй у горлянку. Бо інакше нинішні політики в європейських столицях приречені.

По-третє, треба давати спільну відповідь популістам. Після II Світової війни проти комунізму знайшли протиотруту — треба знайти проти впливу рашистів і зараз.

Поки влада України не показувала здатності розв'язувати задачі такого рівня. Тому нашою першою відповіддю на "тактику салямі" мало б бути обʼєднання зусиль і ресурсів. Цього не видно.