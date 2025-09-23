Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
OPINION

Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою

Ростислав Павленко
23 вересня, 2025 вiвторок
14:04
Погляд

Кожного разу більше нахабства. Тепер рашистам мало Польщі, Литви, Естонії чи Румунії. Безпілотники перешкоджають авіасполученню Копенгагена та Осло, ширяють над стратегічними обʼєктами

Зміст

Далі точно буде більше.

Дії рашистів цілком вкладаються у давно відому "тактику салямі": послідовності кроків, кожен із яких сам собою ніби не є перетином "остаточної лінії", однак вся послідовність веде до приниження, стратегічного послаблення суперника, і зміни його поведінки на бажану для рашистів.

Окрім паніки, тиску на уряди європейських країн, посилення ізоляціоністських і капітулянтських настроїв, таке "салямі" має викликати "природну" реакцію: зосередження Європи на власній безпеці, зниження підтримки України під гаслом "самим мало". 

Згадаймо, які настрої панували в Україні в серпні 2008. Скільки насправді були готові підтримувати Грузію — а скільки кричали услід за тодішніми популістами: "то не наша справа, самим мало".

Зараз перед владою України — серйозний виклик. Ігнорувати "салямі" не можна — бо кожен наступний шматок буде більш отруйним.

Зараз треба виробляти спільну відповідь. Не заявами, а конкретними діями. 

Читайте також: У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА

По-перше, у "стіні дронів" повинна брати участь Україна. Наші технології, досвід інших країн (того ж Ізраїлю) і виробнича потуга Європи мають співпрацювати вчора.

По-друге, Росії має стати асиметрично боляче. Кожен шматок "салямі" має вбиватися їй у горлянку. Бо інакше нинішні політики в європейських столицях приречені. 

По-третє, треба давати спільну відповідь популістам. Після II Світової війни проти комунізму знайшли протиотруту — треба знайти проти впливу рашистів і зараз.

Поки влада України не показувала здатності розв'язувати задачі такого рівня. Тому нашою першою відповіддю на "тактику салямі" мало б бути обʼєднання зусиль і ресурсів. Цього не видно.

Можновладці стають у красиві пози перед камерами, виголошують промови. А рашисти нарізають отруєне салямі й розкидають по європейських дворах — поки по наших землях повзе бульдозер…

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Європа
Швеція
Норвегія
Данія
Війна з Росією
безпілотник
оборона та безпека
Читайте також:
імміграційні вимоги Канади
Автор Зіновія Воронович
22 вересня, 2025 понедiлок
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
Пільги для пенсіонерів
Автор Ірена Моляр
22 вересня, 2025 понедiлок
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Київ
+24.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 48.45
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
13:52
Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
12:49
Ексклюзив
Наталка Діденко
Висока ймовірність заморозків вночі: Наталка Діденко розповіла, коли їх чекати в Україні
12:45
таблетки
Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки
12:07
OPINION
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд
12:03
Прапор США
У США затримали чоловіка, що націлився лазерною указкою на гелікоптер, в якому летів Трамп
12:01
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: стан енергосистеми 23 вересня
11:50
Україна в ООН запропонувала інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі, — Сибіга
11:09
Ексклюзив
трамп путін
Як Путін і Трамп використовують Білорусь: політолог Денисенко про кулуарні угоди на Алясці
10:55
Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" зупинили через струс мозку Тома Голланда
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:20
Дональд Трамп
Трамп заявив, що прийом парацетамолу під час вагітності може спричиняти аутизм: медики відреагували
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:13
Володимир Путін і російський дрон
До інциденту з дронами над скандинавськими країнами може бути причетна Росія, - ЦПД
10:00
OPINION
Злам Дії: приберіть Федорова
09:56
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів
09:38
Джиммі Кіммел
Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела
09:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
08:49
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 23 вересня: на Одещині загинула жінка, є поранені
08:39
Ексклюзив
Петро Андрющенко
"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
08:28
Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
08:18
Оновлено
Протягом минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: третина з них на Покровському напрямку
08:12
Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
08:02
Огляд
укриття
Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття
08:00
OPINION
Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів
07:28
Аналітика
суд, санкції
Ультиматум Трампа Європі: чому США введуть нові санкції проти нафтодоларів Кремля лише разом з ЄС. Пояснюємо
07:24
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 літаки, гелікоптер та 5 танків
06:43
Зеленський - Келлог
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
06:24
Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий
06:01
Швеція
Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір
05:48
Кястутіс Будріс
Глава МЗС Литви Будріс запропонував ЄС залучити знання та досвід України для створення "стіни дронів"
00:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
00:03
Оновлено
Золотий м'яч
Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
2025, понедiлок
22 вересня
23:15
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV