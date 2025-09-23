Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
Кожного разу більше нахабства. Тепер рашистам мало Польщі, Литви, Естонії чи Румунії. Безпілотники перешкоджають авіасполученню Копенгагена та Осло, ширяють над стратегічними обʼєктами
Далі точно буде більше.
Дії рашистів цілком вкладаються у давно відому "тактику салямі": послідовності кроків, кожен із яких сам собою ніби не є перетином "остаточної лінії", однак вся послідовність веде до приниження, стратегічного послаблення суперника, і зміни його поведінки на бажану для рашистів.
Окрім паніки, тиску на уряди європейських країн, посилення ізоляціоністських і капітулянтських настроїв, таке "салямі" має викликати "природну" реакцію: зосередження Європи на власній безпеці, зниження підтримки України під гаслом "самим мало".
Згадаймо, які настрої панували в Україні в серпні 2008. Скільки насправді були готові підтримувати Грузію — а скільки кричали услід за тодішніми популістами: "то не наша справа, самим мало".
Зараз перед владою України — серйозний виклик. Ігнорувати "салямі" не можна — бо кожен наступний шматок буде більш отруйним.
Зараз треба виробляти спільну відповідь. Не заявами, а конкретними діями.
Читайте також: У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
По-перше, у "стіні дронів" повинна брати участь Україна. Наші технології, досвід інших країн (того ж Ізраїлю) і виробнича потуга Європи мають співпрацювати вчора.
По-друге, Росії має стати асиметрично боляче. Кожен шматок "салямі" має вбиватися їй у горлянку. Бо інакше нинішні політики в європейських столицях приречені.
По-третє, треба давати спільну відповідь популістам. Після II Світової війни проти комунізму знайшли протиотруту — треба знайти проти впливу рашистів і зараз.
Поки влада України не показувала здатності розв'язувати задачі такого рівня. Тому нашою першою відповіддю на "тактику салямі" мало б бути обʼєднання зусиль і ресурсів. Цього не видно.
Можновладці стають у красиві пози перед камерами, виголошують промови. А рашисти нарізають отруєне салямі й розкидають по європейських дворах — поки по наших землях повзе бульдозер…
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
