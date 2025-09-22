У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА

Про це повідомили Reuters і норвезьке видання Aftonbladet.

"(Аеропорт у Копенгагені) наразі закритий для зльоту та посадки, оскільки в цьому районі було помічено 2-3 великих безпілотники", – заявила поліція Данії.

Нині щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації безпілотників та не надає подробиць інциденту.

Водночас в Осло, столиці Норвегії, також виникла тривога через рух дронів: БПЛА помітили над військовим об’єктом фортеці Акерсгус. Норвезькі правоохоронці поінформували про затримання двох громадян Сінгапуру.