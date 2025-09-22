У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом
Про це повідомили Reuters і норвезьке видання Aftonbladet.
"(Аеропорт у Копенгагені) наразі закритий для зльоту та посадки, оскільки в цьому районі було помічено 2-3 великих безпілотники", – заявила поліція Данії.
Нині щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів. Поліція розпочала розслідування щодо ідентифікації безпілотників та не надає подробиць інциденту.
Водночас в Осло, столиці Норвегії, також виникла тривога через рух дронів: БПЛА помітили над військовим об’єктом фортеці Акерсгус. Норвезькі правоохоронці поінформували про затримання двох громадян Сінгапуру.
- 21 вересня винищувачі Eurofighter Королівських ВПС Великої Британії здійснили патрулювання повітряного простору Польщі в рамках місії НАТО з протиповітряної оборони після останніх провокацій Росії.
