Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Британські винищувачі розпочали патрулювання неба в Польщі

Британські винищувачі розпочали патрулювання неба в Польщі

Ксенія Золотова
21 вересня, 2025 неділя
07:52
Війна з Росією винищувач Eurofighter

Винищувачі Eurofighter Королівських ВПС Великої Британії здійснили патрулювання повітряного простору Польщі в рамках місії НАТО з протиповітряної оборони після останніх провокацій Росії

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі наголосив, що ця операція є "чітким сигналом для Москви": "Повітряний простір НАТО буде захищено".

У п’ятницю ввечері два британські винищувачі вилетіли з військової бази на сході Англії та виконали завдання із забезпечення безпеки польського неба, включно з відбиттям потенційних загроз від російських дронів. Обидва літаки повернулися до Британії рано вранці суботи, 20 вересня.

У Лондоні підкреслили, що місія стала відповіддю на "найсуттєвіше порушення" повітряного простору НАТО з боку Росії від початку повномасштабної війни проти України.

Маршал авіації Харв Сміт, головнокомандувач британських ВПС, зазначив, що їхні сили діють у координації з союзниками на східному фланзі Альянсу: "Ми залишаємося мобільними, інтегрованими та готовими проєктувати авіаційну потужність на відстань".

Крім того, уряд Великої Британії підтвердив намір збільшити оборонні витрати до 2,6% ВВП до квітня 2027 року. Такий крок покликаний посилити європейську безпеку та зняти критику з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово дорікав європейським партнерам у недостатньому фінансуванні оборони.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

У суботу, 20 вересня, у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника, які порушили повітряний простір країни-члена НАТО 10 вересня. Дрон увесь цей час пролежав на полі неподалік житлових будівель.

Новини
Світ
Росія
Польща
ППО
безпілотник
Велика Британiя
Авіація
