У Польщі знайшли уламки ще одного російського безпілотника

Про це інформує RMF 24.

Знахідку зробив власник території, приблизно за 50 метрів від будівель.

На місце прибули поліцейські, які оточили територію. До перевірки також залучили військову жандармерію та прокурорів.

Прессекретар Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський підтвердив, що знайдений об'єкт є пінопластовим дроном, і його стан свідчить про те, що він пролежав на полі кілька днів.

"Його стан вказує на те, що він пролежав кілька днів на полі. На цей час ми вважаємо, що це останній з розшукуваних дронів, які в ніч з 9 на 10 вересня вторглися на територію Польщі", - повідомив Бродовський.

Він додав, що на місці працюють прокурори з VIII військового відділу Окружної прокуратури в Ольштині, які передадуть зібрані в цій справі матеріали Окружній прокуратурі в Любліні, яка розслідує цю справу.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.