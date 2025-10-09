У чому ж тоді причина метушні навколо передачі Україні Tomahawk (та іншої далекобійної зброї)?

На мій погляд, головна причина — у тому, що американці мають переконливі докази (ймовірно — супутникове стеження) успіхів української ракетно-дронової програми. Попри те, як про неї пишуть штатні та позаштатні "зрадофіли", я давно стверджував і продовжую стверджувати: постачати серйозне озброєння почнуть тоді, коли побачать, що Україна здатна сама виробляти зброю.

Річ не у "гарних очах", а в прагненні взяти війну під контроль і не допустити, щоб Україна самостійно визначала темп і масштаби так званої "ескалації". Росія для Заходу завжди була пріоритетом — і це впливало на всі рішення. Саме тому Україну неодноразово тиснули й вимагали знищувати залишки власних ракет, наприклад типу SCUD, і здіймали істерику навколо спроб відновити власне виробництво після 2014 року. Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ? Перші удари по нафтопереробних заводах минулого року викликали істерику у США, бо Україна продемонструвала суб’єктність: вона почала сама визначати, куди й коли бити, а не чекати постачань у вигляді дрібних партій зброї з численними перервами.

Цю цинічну, але прагматичну логіку коротко окреслив Кіссінджер у 2023 році, коли, відступивши від попередньої позиції, він заявив, що прийняття України до НАТО варто розглядати з огляду на контроль та стабільність у Європі — щоб не допустити остаточного розгрому Росії. Така зміна риторики збіглася з першими помітними успіхами — зокрема Харківською операцією — і, можливо, була викликана усвідомленням того, що подальше послаблення Росії може призвести до непередбачуваних наслідків.

Станом на зараз Україна значно розширила радіус своїх ударів по Росії — більше, ніж це уявляв собі Кіссінджер. Він не враховував можливості створення зброї не лише західного зразка; це робить Україну серйозною військовою силою в євразійському просторі, з якою доводиться рахуватися й США. А краще спробувати контролювати, бо вдруге фокус із роззброєнням України під прикриттям красивих заяв вже не вийде.