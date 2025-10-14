1. Якщо ми йдемо за аналогією з усіма попередніми подіями, дозвіл американців на певний тип зброї, відкриває можливість отримання європейських аналогів (у цьому конкретному випадку мова теоретично може йти про Тауруси).

2. Росіяни абсолютно мають рацію, коли говорять, що Tomahawk навряд чи можуть змінити хід війни на полі бою. Але Tomahawk, які не зможуть зупиняти російське ПРО, створюють загрозу того, що Україна може, як мінімум, частково зупинити експорт російської нафти.

Упродовж місяця Україна завдала двох ударів по портах Усть-Луга та Приморськ, а також по перекачувальних станціях. Це, виглядає, була демонстрація того, що американці можуть зняти заборону на удари по цих обʼєктах (наголошую, не зняли, а можуть зняти).

Читайте також: Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками