Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
Росіяни зробили кілька істеричних заяв про Томагавки: Медведєв всіх лякав "брудною" бомбою, а Пєсков — зупинився за крок від Третьої світової
Отже, якщо коротко, що це означає:
1. Якщо ми йдемо за аналогією з усіма попередніми подіями, дозвіл американців на певний тип зброї, відкриває можливість отримання європейських аналогів (у цьому конкретному випадку мова теоретично може йти про Тауруси).
2. Росіяни абсолютно мають рацію, коли говорять, що Tomahawk навряд чи можуть змінити хід війни на полі бою. Але Tomahawk, які не зможуть зупиняти російське ПРО, створюють загрозу того, що Україна може, як мінімум, частково зупинити експорт російської нафти.
Упродовж місяця Україна завдала двох ударів по портах Усть-Луга та Приморськ, а також по перекачувальних станціях. Це, виглядає, була демонстрація того, що американці можуть зняти заборону на удари по цих обʼєктах (наголошую, не зняли, а можуть зняти).
Читайте також: Томагавки для України. США розпочали гібридну війну чужими руками
3. Україна, звичайно при цьому дуже ризикує, адже це призведе до масованих ударів по експортній інфраструктурі портів Великої Одеси.
4. При цьому в Вашингтоні, схоже вважають, що страх отримання Tomahawk, може працювати сам собою. Зрештою, Tomahawk - це не тільки й не стільки про Україну, скільки попередження: спробуєте щось зробити в воєнному плані з країнами НАТО, як мінімум, отримаєте знищення всієї інфраструктури нафтового експорту. І, повторюся, росіяни знають, що нічого тут не зможуть протиставити.
5. Я залишаюся на позиціях, що РФ не може зараз розпочинати війну з країнами НАТО. Вони до цього не готові, що опосередковано показує комплементарність заяв Путіна щодо Трампа (на Валдаї він 7 разів згадав президента США).
6. Поки історія про Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії для змушування до переговорів.
7. На жаль, росіяни спробують розігрувати гру: ми не нападаємо на НАТО, а ви (американці) поки даєте нам (росіянам) можливість воювати в Україні. Тому формула "переговори після припинення вогню" залишається нашою головною ціллю.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
