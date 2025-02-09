Її думки про перевибори вже добряче нашкодили країні. Але яка свистопляска почнеться після оголошення виборів — це лячно собі навіть уявити.

Що більше в суспільства травм, то цинічніше на них будуть грати різного роду демагоги й то гострішою буде реакція самого суспільства.

А нинішня влада буде чіплятися за крісла рівно так жорстко, як це їй масово дозволять українці. Дозволять робити це з нахабством Януковича — буде робити це, як Янукович.

Певен, що в Кремлі це чудово розуміють.

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Утім, гадаю, що ні я, ні абсолютна більшість українців не впливатимуть на розв'язання цього питання з найближчими виборами — коли саме вони будуть (адже колись-то будуть).

Хай як цинічно це звучить, але сьогодні це найбільше залежить від Трампа... і Путіна.

Я просто наперед зазначаю, що тонкий лід, по якому ми йдемо зараз, після якогось-то там перемир'я й оголошення виборів може стати ще на порядок тоншим.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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