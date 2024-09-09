Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Традиційні війни відходять у минуле
OPINION

Традиційні війни відходять у минуле

Павло Вернівський
9 вересня, 2024 понедiлок
10:03
Погляд Павло Вернівський

Зараз дочитую книгу "Нові правила війни" Шона Макфейта. Для розуміння автор книги це колишній військовий, з досвідом роботи в приватній військовій компанії, а зараз викладає стратегію в Джорджтауні (один з найелітніших вишів для підготовки держслужбовців)

Зміст

І читаючи його логічні, але досить суперечливі тези, можна зрозуміти мляві зусилля наших союзників в нарощуванні виробництва зброї.

У чому різниця між глобальною державою та регіональною Україною?

У тому, що США бачить величезну купу різних конфліктів, кожен з яких відрізняється один від одного. Геноцид в Руанді. Громадянська війна в Сирії. Поява недержавних войовничих утворень як Хезболла та ІДІЛ. Багаторічна війна Ізраїлю з арабами. Наркокартелі в Мексиці. А ще є купа країн, такі як Іран, Північна Корея, Китай.

Для прикладу, автор дивується, чого війну наркокартелів в Мексиці в США розглядають як зіткнення банд. Хоча, на його думку, це новий формат сучасної війни, яка за кількістю жертв переважає останні війни США в Іраку чи Афганістані.

І кожна з цих війн, вимагає своїх унікальних методів. А ці методи своєю чергою вимагають фінансування та певної концентрації зусиль.

От, наприклад, в цій книзі автор стверджує, що традиційна війна відійшла в минуле. А замість неї у світі почали домінувати нетрадиційні війни, які великі країни вести не вміють. І щоб довести свій погляд, він почав наводити приклад, як попри технологічну перевагу та перевагу в кількості зброї, США програли війни у Вʼєтнамі, Іраку та Афганістані.

Читайте також: Що таке війна на виснаження

Тому, на його думку, США треба вкладати гроші не в авіаносці та F-35, а в більш гнучкі та ефективні засоби. Такі як інформаційна боротьба та пропаганда. Чи більш активне залучення найманців.

Водночас кожна з цих сторін, що зіткнулась з таким унікальним конфліктом, на своєму низовому рівні вважає цю війну найпріоритетнішою. От, наприклад, коли Захід почав активно підтримувати Україну, то багато країн третього світу були розчаровані. Чому їх конфлікти ігнорують, а до війни в Україні така висока глобальна увага.

І з одного боку, приємно, що війну в Україні не ігнорують, як в інших країнах. Але з іншого, — сам факт наявності інших конфліктів не дає Заходу зосередитись на нашій проблемі.

Для чого Заходу випускати снаряди, якщо традиційна війна пішла в минуле?

Тому що останні 30 років, США жили в парадигмі світової супердержави, в якої не залишилось світових конкурентів. І за цей тепличний період, в США виросло ціле покоління нових експертів та політиків, які навіть не припускають думки щодо повернення традиційної війни. Що їх країні доведеться воювати не з технологічно слабким супротивником, а противником, який буде мати таку саму економічну міць.

До речі, колись в таку пастку попала Британська імперія. Бо через десятиріччя досвіду з племенами Африки та слабкими країнами Азії, вони виявились неготовими до великої континентальної війни з Німеччиною.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
США
Військові новини
Читайте також:
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
7 вересня, 2024 субота
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Полтави
Олаф Шольц
Автор Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
"Час настав": Шольц закликає до прискорення мирних зусиль щодо України
Уніформа для дітей на ТОТ
Автор Світлана Кравченко
7 вересня, 2024 субота
Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.35
  • EUR
    Купівля 45.24
    Продаж 45.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
10:42
граната
У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході в "АТБ": є постраждалі, - Суспільне
10:37
Ексклюзив
знищені окупанти
Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"
10:15
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
10:13
Швеція
У Швеції тимчасово закривали найбільший аеропорт через невідомі дрони
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Маємо розглядати три напрямки просування противника: Згурець про Покровський напрямок
09:54
хакер
Розвідка Німеччини заявила, що хакерська група ГРУ РФ здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС
09:47
Десна
У Десні біля Чернігова потемніла вода: місцями фіксується масовий замор риби
09:19
пістолет
Озброєний водій із Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході
09:16
У ЦПД назвали головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі
08:56
Ексклюзив
Зруйнований дитсадок у Мирнограді
У Мирнограді на Донеччині залишається понад 2 тис. людей: журналістка про евакуацію з міста
08:39
Оновлено
"Шахеди", дрони, ППО
Росія в ніч на 9 вересня атакувала Україну: у Харкові є 2 "прильоти" КАБів
08:32
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 2 російські ракети та 6 "шахедів"
08:27
Хусити
США знищили 3 безпілотники та 2 ракетні системи хуситів у Ємені
08:15
Камала Гарріс
Якщо Гарріс виграє у Північній Кароліні, вона стане президентом, - губернатор штату
08:13
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Понад 160 боєзіткнень за добу на фронті: у Генштабі розповіли, де росіяни атакують найактивніше
08:03
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
"Не можуть боксувати зі зв'язаною за спиною однією рукою": керівник генштабу Чехії закликав Захід дозволити Україні бити по цілях у РФ
08:02
OPINION
Чому втомився український президент
07:37
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник загинув у ДТП разом із дружиною
07:18
На фото втрати окупантів
Війська РФ за добу на фронті втратили 3 танки, 26 артсистем і 1150 окупантів
07:10
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві
06:49
Прапор Словаччини
У ЄС пригрозили Словаччині призупиненням фінансування через відхід від демократії, - Bloomberg
06:40
Оновлено
"Буян-М"
Росія утримує у Чорному морі один носій "калібрів"
06:09
Олександр Сирський
Ми робимо все, щоб не втратити Покровськ, - Сирський
05:47
полтава обстріл
Серпень став другим місяцем за кількістю цивільних жертв війни у 2024 році, - ООН
00:06
Індія росія прапор
Індія відправляє представника до Москви, щоб обговорити "мирні зусилля" щодо України, - ЗМІ
2024, неділя
8 вересня
23:53
Настоятель Святогірської лаври митрополит УПЦ МП Арсеній
Настоятель Святогірської лаври, якого судять за допомогу армії РФ, не хоче їздити на судові засідання до Слов'янська
23:46
Ексклюзив
Україна Польща
Відгукнуться у майбутньому, - політолог Саакян про виклики у відносинах між Польщею та Україною
23:15
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму
22:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
22:42
Андрій Сибіга
Сибіга звільнив свою заступницю Ірину Боровець, а також відкликав тимчасового повіреного в Грузії
22:23
Ексклюзив
Німеччина уряд
"Дуже тривожна історія": аналітик Голубов про результати виборів у Німеччині
22:22
Круїзний лайнер Icon of the Seas
Греція планує запровадити збір з відвідувачів круїзних лайнерів, щоб запобігти надмірному туризму
22:19
Юлія Латиніна
Латиніна заявила, що якщо Україна за деколонізацію РФ, то хай відмовиться від Криму, Донбасу і Галичини
21:55
Автівка ЗСУ
"Ніж у спину": в Дніпрі спалили автівку голови патронатної служби 93 бригади "Холодний Яр" Аліни Карнаухової
21:34
Ананас
"Фруктовий код": в Європі шириться новий спосіб знайомств у супермаркетах
21:22
Огляд
пожежа на заводі в Тульській області
Велика пожежа на Тульщині, атака на Новоросійськ та знищений склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:11
Ілюстративне фото
На Білгородщині внаслідок атаки БПЛА горять резервуари з паливом
21:04
Ексклюзив
посольство РФ
"Можливості значно підірвані": керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про розвідмережу РФ у світі
20:57
Розкаже Байдену, Трампу і Гарріс: Зеленський поділився деталями плану перемоги України з конгресменами США
20:45
Оновлено
Росіяни застосували "Торнадо-С" для удару по харківському передмістю Дергачі: одна людина загинула, 12 поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV