Точніше, він вказав Антифа як "domestic terrorist organization".

Оскільки Америка — дивна країна, то цей указ не означає, що будь-який представник Антифа — це терорист. Цей указ лише забороняє фінансувати Антифа та вимагає від федеральних установ інтенсифікувати розслідування проти них. Чіткою кримінальної санкції за членство в Антифа нема. Для цього треба визнавати на рівні Конгресу та приймати закон. Чого не сталося. А поки, що можна відстежувати незаконні дії тих, кого відповідні органи вважають членами Антифа. І за незаконні дії карати.

Друга проблема: те, що визнання Антифа терористичною організацією, це така сама дія, як і визнання ЛГБТ-організацій терористичними в Росії. Бо рух Антифа - це не конкретна організація, це не ІДІЛ, це скоріше ідеологія. Як от комунізм, наприклад.

Тобто не існує організації Антифа, не існує її статуту, програми, лідерів і так далі. Є різні групи, які там борються з расизмом, фашизмом, нацизмом, ультраправими типами тощо. Вони за назвою антифашистські, але в них нема спільного лідера чи лідерів, вони автономні. І вони зазвичай в публічному полі борються, тобто пишуть пости та виходять на мітинги.

Але ж в США діє перша поправка, про свободу вподобань та висловлювань. У США можна бути комуністом, там навіть комуністична партія США існувала в часи совка. Бо не можна переслідувати людину за її політичні вподобання чи висловлювання (у випадку, якщо це не погроза вбивством чи щось таке). Ну це в теорії, на практиці по всякому бувало. І ту ж комуністичну партію США нормас так гамселили, проте юридично її не заборонили. І її голова до 1984 року висувався на виборах у президенти США. І остаточно компартія перетворилася на ліповий мєдок вже з розпадом совка, коли бабло з від совєтів перестали доставляти. Тому зараз в США навіть дві комуністичні партії, вони там чогось розкололись.

Тому для США це дивний указ. Але генпрокурорка США вже заявила, що вони заарештували дівчину-лідера (чи засновника) організації Антифа. Від чого в США бомбануло норм. Бо звісно ніяких загальних лідерів у Антифа нема, як і загальної структури. Але навіть якби вона існувала, за яким складом злочину заарештували дівчину? Бо її бойфренд лівак? В США так не заведено.

Окрім того, багато респів вже кажуть, що мітинги "No King" в США організовують представники Антифа. Що нормас так тригерить, бо Нокінг мувмент включає не тільки ліваків, я вже не кажу про антифашистів. Складно сказати, що всі, хто виходить на мітинги Нокінг, - це терористи, але саме так кажуть. Спікер Джонсон взагалі сказав, що Нокінг мувмент — це про-Хамас-мувмент та хейт Америка ралі. Інші респи кажуть, що Антифа — це просто терористичне крило Демпартії.

При тому, що ані Трамп, ані уряд не вказує лідерів Антифа, тобто вони навіть юридично не оформили їх як організацію. У РФ така сама фігня, якщо що.

Чого Трамп не називає лідерів Антифа? Ну, бо це ж будуть демократичні політики. Для цього час ще не настав.

США йдуть дуже тонкою кригою, і, здається, до якихось великих спалахів залишилось вже не так багато часу. Бо риторика там нормас так гріє голови.

