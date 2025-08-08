Мене цікавить один з ключових моментів: чи всі розуміють, що обговорення безумовного повного припинення вогню раптом перетворилося в дуже, дуже умовне.

З купою російських вимог, які поспішили запустити в дипломатичне обговорення і "злити" основні з них як тест для широких кіл української громадськості.

Це все — не про мир.

Це — про тимчасове припинення бойових дій (не зрозуміло навіть чи повне) з дуже конкретними умовами, зокрема територіальних поступок!

Росіяни за сприяння американців перехопили ініціативу і це треба якомога швидше виправляти.

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

