На що це схоже?

На запасний аеродром. Тобто Росія продовжує геноцид українців, продовжує штурми на фронті, продовжує перемелювати свою армію об українську лінію оборони — але таки просувається вперед, але в будь-який момент вони можуть повернутися до цього варіанту. Тобто поки тягнуться перемовини (а Москва не погодилася на припинення вогню як на передумови розмов, зауважте!), вони просуваються, скільки можуть, і знищують, скільки встигнуть. Як тільки промисловість та економіка перестають вивозити, пріоритетом стане мирний процес.