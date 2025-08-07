Вимоги Москви схожі на запасний аеродром
Ось уже пішли перші повідомлення про те, що насправді обговорили Віткофф та кремлівські посіпаки. Це вже є і в анонімних, і у великих новинних каналах, але повторюсь: чекаймо офіційних даних
Проте не втримаюсь від спокуси обговорити поточні варіанти:
- Україна та Росія укладуть не мир, а перемир’я;
- фактичне визнання російських територіальних досягнень (шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років);
- скасування більшості санкцій, накладених на Росію;
- у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти;
- відсутність гарантій не розширення НАТО;
- відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України.
Що дивує:
- Окупанти просуваються, а тут йдуть на найбільш можливий компроміс? Too good to be true.
- Нема і половини російських "забаганок" - а де про скорочення армії до 100 000? А чому раптом погодилися на НАТО? А чому нема нічого про вибори та зміну законодавства? А чому не про "другу державну"? Так чи інак, але росіяни не могли це не просувати.
- Перемир'я, а не мир означатиме, по суті, підготовку до нової війни як тільки в них буде можливість.
- Відмова від санкцій та повернення російського бізнесу — бомба сповільненої дії. Рос. бізнес, рос. олігархи будуть знову намагатися купити європейські та американські еліти люксовими контрактами, розкішшю та просто корупцією — як це вони вже робили у 2000-х. Плюс уявіть собі, наскільки посилиться Угорщина та Словаччина, як тільки вернеться формат business as usual - тут уже погрози Брюсселю явно втратять власну вагу.
- Відсутність гарантій нерозширення НАТО не означає гарантію його розширення.
На що це схоже?
На запасний аеродром. Тобто Росія продовжує геноцид українців, продовжує штурми на фронті, продовжує перемелювати свою армію об українську лінію оборони — але таки просувається вперед, але в будь-який момент вони можуть повернутися до цього варіанту. Тобто поки тягнуться перемовини (а Москва не погодилася на припинення вогню як на передумови розмов, зауважте!), вони просуваються, скільки можуть, і знищують, скільки встигнуть. Як тільки промисловість та економіка перестають вивозити, пріоритетом стане мирний процес.
Що робити?
Допоки росіяни не кажуть про перемир'я як передумови переговорів, я не очікую жодного прогресу та просування. Все інше — це їх спроби задобрення Трампа та підтримки свого лобі в ЄС. Тому всі обіцянки/пропозиції/меморандуми сприймаємо зі скепсисом і чекаємо офіційних даних.
Про автора. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
