Літо 2024.

Війна. Спека. Європейські тріумфи на виборах популістів та націоналістів. Свято футбольного Євро та очікування паризької Олімпіади.

Час неймовірних подій, знаменних проривів. Закриття давніх гештальтів і неймовірних викликів.

Трамп отримує поранення вуха після замаху і стає фактично новим богом для своїх прихильників, і автором великої кількості мемів, включаючи порівняння з Ван Гогом.

Байден у мережі Х (колишній Твіттер) повідомляє, що він виходить з президентських перегонів, і наступним дописом рекомендує підтримати свого віцепрезидента Камалу Гарріс. Водночас ЗМІ повідомляють, що республіканський спікер Майк Джонсон, відчуваючи смак майбутньої перемоги, вже дає зрозуміти, що Байден має піти у дострокову відставку з поста президента США, раз він відмовляється від президентських перегонів, і загалом, що заміна вже неможлива.

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Тим часом хоч Камалу Гарріс в мережі Х і персонально підтримало подружжя Клінтонів, Обама мовчить. І за фактом трохи більше ніж за 100 днів до вирішального голосування в демократів немає затвердженого кандидата. І до з'їзду партійних виборників з 19 до 22 серпня в Чикаго, ми його так і не отримаємо.

А це залишає питання про суперника Трампа відкритим. І хоча всі вже святкують повернення Дональда Трампа в Білий Дім, історія любить повторюватись у зворотному вигляді. І як у 2016 всі до останнього були впевнені в програші Трампа і перемозі Гілларі Клінтон, причому зі кількістю виборців у підсумку Трамп поступився.

Так і у 2024 історія може зробити свій зигзаг, і очевидний фаворит програє очевидному аутсайдеру.

Питання у тому, хто буде президентським кандидатом від Демократичної партії. І з якими думками увесь прогресивний світ зустріне листопад 2024 року.

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P.S. Історія знає лише один випадок коли у 1968 році чинний президент — демократ Ліндон Джонсон знявся з президентських перегонів, підтримавши свого віцепрезидента Гамфрі Г'юберта. Пара Джонсон — Г'юберт у підсумку програла кандидату від республіканців Річарду Ніксону з його віцепрезидентом Спіро Агню.

Як і тоді, світ розділила війна, тоді комуністичний СРСР і США протистояли один одному у В'єтнамі. А у політиці був представлений клан Кеннеді молодшим братом Робертом Кеннеді, колишнім генеральним прокурором і чинним сенатором, якій був фаворитом стати кандидатом у президенти від демократів, та загинув від замаху 6 червня 1968 року.

Трамп вижив після замаху, та чи достатньо йому буде такого потужного старту, щоб повернутись в Білий дім?

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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