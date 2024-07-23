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OPINION

У 2024 історія може зробити зигзаг

Олексій Біловол
23 липня, 2024 вiвторок
16:05
Погляд Олексій Біловол

Був лише один випадок коли у 1968 році чинний президент — демократ Ліндон Джонсон знявся з президентських перегонів, підтримавши свого віцепрезидента Гамфрі Г'юберта

Зміст

Літо 2024.

Війна. Спека. Європейські тріумфи на виборах популістів та націоналістів. Свято футбольного Євро та очікування паризької Олімпіади.

Час неймовірних подій, знаменних проривів. Закриття давніх гештальтів і неймовірних викликів.

Трамп отримує поранення вуха після замаху і стає фактично новим богом для своїх прихильників, і автором великої кількості мемів, включаючи порівняння з Ван Гогом.

Байден у мережі Х (колишній Твіттер) повідомляє, що він виходить з президентських перегонів, і наступним дописом рекомендує підтримати свого віцепрезидента Камалу Гарріс. Водночас ЗМІ повідомляють, що республіканський спікер Майк Джонсон, відчуваючи смак майбутньої перемоги, вже дає зрозуміти, що Байден має піти у дострокову відставку з поста президента США, раз він відмовляється від президентських перегонів, і загалом, що заміна вже неможлива.

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Тим часом хоч Камалу Гарріс в мережі Х і персонально підтримало подружжя Клінтонів, Обама мовчить. І за фактом трохи більше ніж за 100 днів до вирішального голосування в демократів немає затвердженого кандидата. І до з'їзду партійних виборників з 19 до 22 серпня в Чикаго, ми його так і не отримаємо.

А це залишає питання про суперника Трампа відкритим. І хоча всі вже святкують повернення Дональда Трампа в Білий Дім, історія любить повторюватись у зворотному вигляді. І як у 2016 всі до останнього були впевнені в програші Трампа і перемозі Гілларі Клінтон, причому зі кількістю виборців у підсумку Трамп поступився.

Так і у 2024 історія може зробити свій зигзаг, і очевидний фаворит програє очевидному аутсайдеру.

Питання у тому, хто буде президентським кандидатом від Демократичної партії. І з якими думками увесь прогресивний світ зустріне листопад 2024 року.

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P.S. Історія знає лише один випадок коли у 1968 році чинний президент — демократ Ліндон Джонсон знявся з президентських перегонів, підтримавши свого віцепрезидента Гамфрі Г'юберта. Пара Джонсон — Г'юберт у підсумку програла кандидату від республіканців Річарду Ніксону з його віцепрезидентом Спіро Агню.

Як і тоді, світ розділила війна, тоді комуністичний СРСР і США протистояли один одному у В'єтнамі. А у політиці був представлений клан Кеннеді молодшим братом Робертом Кеннеді, колишнім генеральним прокурором і чинним сенатором, якій був фаворитом стати кандидатом у президенти від демократів, та загинув від замаху 6 червня 1968 року.

Трамп вижив після замаху, та чи достатньо йому буде такого потужного старту, щоб повернутись в Білий дім?

Джерело

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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